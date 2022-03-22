Зеленский: Готов обсуждать с Путиным Крым и Донбасс

По его словам, эти темы он готов поднимать «на первой же встрече» российским лидером. Зеленский назвал данные вопросы актуальными и важными для Киева.

«Но я уверен, что это решение будет не в эту встречу», — заявил украинский президент телеканалу «Суспильнi».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому «пока нечего фиксировать», так как на российско-украинских переговорах пока ещё нет никаких договоренностей.

