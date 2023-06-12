Переписать историю. На Украине День Победы перенесли на 8 мая

«Сдав украинцев, как расходный материал, НАТО, киевский кровавый режим разрушил национальную культуру, растоптал веру, запретил русский язык, на котором говорило и говорит большинство населения, а сейчас переписывает историю», — написал политик.

Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что у народа, который не чтит подвиги предыдущих поколений, «не может быть будущего». Как указал Володин, России важно сохранить правду о Великой Отечественной войне и сделать все для уничтожения последователей нацизма, пишет Ura.ru.В День Победы Киев пытался атаковать Москву беспилотниками, заявил генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН.

«9 мая – это наш главный праздник в нашей стране, он прошел без эксцессов. В Европе, на Украине были прикованы к нашему параду, все хотели в прямом эфире увидеть, как этот парад мог быть испорчен, но ничего не произошло. В этот день было большое количество атак – около ста атак беспилотников, которые применялись с территории Украины и с территории Подмосковья в надежде на то, что они как-то смогли бы добраться до Красной площади и нанести какой-то ущерб. Беспилотники все были обезврежены или полностью уничтожены. Они летели со стороны Украины, были применены и американские беспилотники с радиусом действия до 800 километров. Все атаки были сорваны», - рассказал он.