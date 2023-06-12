Переписать историю. На Украине День Победы перенесли на 8 мая
День Победы на Украине перенесли на 8 мая и переименовали. В России политическую акцию Киева восприняли как попытку стереть историческую память.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал одобренный Верховной радой закон, согласно которому празднование Дня победы в стране переносится с 9 на 8 мая. Документом устанавливается, что теперь 8 мая Украина будет отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщает РИА Новости.
14 февраля депутаты Верховной рады зарегистрировали законопроект об отмене празднования в Украине 8 марта, 1 мая и Дня Победы.
Инициатива принадлежит депутатам партий «Слуга народа» и «Голос». Законодатели считают, что Украина должна быть очищена от «навязанных прошлым» дат.
На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой оставить 9 мая официальным праздником.
Авторы петиции утверждают, что отмена празднования связана с попыткой «демонтажа исторической памяти». В тексте петиции также отмечается, что необходимо сохранить память о тяжелых боях и Великой Победе.
Но власти Украины учредили 9 мая День Европы. Соответствующий указ украинского президента Владимира Зеленского опубликован на сайте офиса главы государства.
«Осознавая европейскую идентичность украинского народа... постановляю установить ... День Европы, который отмечается каждый год 9 мая совместно со странами Европейского союза», — говорится в документе.
Отмечается, что решение было принято в том числе для «укрепления единства» европейских народов и обеспечения мира и стабильности в регионе.
Западные страны пытаются стереть историческую память, подменяя День Победы «днем европы» для украинцев. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале политик поздравил читателей с Днем Победы, отметив, что этот праздник объединяет все народы бывшего СССР, защитившие мир от фашизма, сообщает телеканал «360». По словам Володина, это «не дает покоя Вашингтону и Брюсселю».
«Сдав украинцев, как расходный материал, НАТО, киевский кровавый режим разрушил национальную культуру, растоптал веру, запретил русский язык, на котором говорило и говорит большинство населения, а сейчас переписывает историю», — написал политик.
Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что у народа, который не чтит подвиги предыдущих поколений, «не может быть будущего». Как указал Володин, России важно сохранить правду о Великой Отечественной войне и сделать все для уничтожения последователей нацизма, пишет Ura.ru.В День Победы Киев пытался атаковать Москву беспилотниками, заявил генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН.
«9 мая – это наш главный праздник в нашей стране, он прошел без эксцессов. В Европе, на Украине были прикованы к нашему параду, все хотели в прямом эфире увидеть, как этот парад мог быть испорчен, но ничего не произошло. В этот день было большое количество атак – около ста атак беспилотников, которые применялись с территории Украины и с территории Подмосковья в надежде на то, что они как-то смогли бы добраться до Красной площади и нанести какой-то ущерб. Беспилотники все были обезврежены или полностью уничтожены. Они летели со стороны Украины, были применены и американские беспилотники с радиусом действия до 800 километров. Все атаки были сорваны», - рассказал он.
Число атак беспилотников в приграничных с Украиной областях (Курской, Белгородской, на новых территориях) в 2022 году исчисляется сотнями. В текущем году инциденты продолжились. Самой резонансной за последнее время стала попытка ударить по Кремлю: два беспилотника пытались атаковать Кремль, после чего в 40 российских регионах запретили использовать дроны, напоминает Telegram- канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru