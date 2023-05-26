В Молдавии начались протесты против переименования Дня Победы
В Молдавии оппозиция митингует против законопроекта о переименовании Дня Победы, сообщает РИА Новости.
Протестующие пришли на мероприятие со Знаменами Победы, а также плакатами с надписями: «Мы потомки победителей» и «Руки прочь от Победы».
Участники акции также выкрикивают антиправительственные лозунги и обвиняют молдавские власти в неспособности решить экономические и энергетические проблемы в стране.
Накануне в молдавском парламенте была зарегистрирована инициатива о переименовании дня Победы в "день памяти павших во Второй Мировой войне", а также переносе праздника с 9 на 8 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru