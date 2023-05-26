В Молдавии начались протесты против переименования Дня Победы

Протестующие пришли на мероприятие со Знаменами Победы, а также плакатами с надписями: «Мы потомки победителей» и «Руки прочь от Победы».

Участники акции также выкрикивают антиправительственные лозунги и обвиняют молдавские власти в неспособности решить экономические и энергетические проблемы в стране.

Накануне в молдавском парламенте была зарегистрирована инициатива о переименовании дня Победы в "день памяти павших во Второй Мировой войне", а также переносе праздника с 9 на 8 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

