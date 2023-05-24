Молдавия может переименовать День Победы в день памяти
В молдавском парламенте зарегистрирована инициатива о переименовании дня Победы в "день памяти павших во Второй Мировой войне", сообщает РИА Новости со ссылкой на авторов инициативы от правящей партии «Действие и солидарность».
Сообщается, что дата проведения будет перенесена с 9 на 8 мая.
Оппозиционный депутат Богдан Цырдя удивился инициативе, отметив, что молдаванам предлагают оплакивать фашистов и нацистов, поскольку они «тоже пали во Второй Мировой войне».
Ранее власти Молдавии ввели штраф за ношение георгиевской ленты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru