Молдавия может переименовать День Победы в день памяти

В молдавском парламенте зарегистрирована инициатива о переименовании дня Победы в "день памяти павших во Второй Мировой войне", сообщает РИА Новости со ссылкой на авторов инициативы от правящей партии «Действие и солидарность».

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Сообщается, что дата проведения будет перенесена с 9 на 8 мая.

Оппозиционный депутат Богдан Цырдя удивился инициативе, отметив, что молдаванам предлагают оплакивать фашистов и нацистов, поскольку они «тоже пали во Второй Мировой войне».

Ранее власти Молдавии ввели штраф за ношение георгиевской ленты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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