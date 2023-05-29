На Украине перенесли День Победы
29 мая 202316:17
Украинские депутаты поддержали законопроект президента страны Владимира Зеленского перенести День Победы на 8 мая и назвать его Днем памяти и победы над нацизмом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил политик Ярослав Железняк.
Он отметил, что 9 мая отныне будет отмечаться День Европы.
Сообщается, что за изменения проголосовали 317 депутатов.
Ранее в Молдавии граждане страны устроили протесты против переименования Дня Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru