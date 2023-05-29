На Украине перенесли День Победы

Украинские депутаты поддержали законопроект президента страны Владимира Зеленского перенести День Победы на 8 мая и назвать его Днем памяти и победы над нацизмом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил политик Ярослав Железняк.

Госдума в приняла в первом чтении закон о переименовании 3 сентября в День победы над Японией

Он отметил, что 9 мая отныне будет отмечаться День Европы.

Сообщается, что за изменения проголосовали 317 депутатов.

Ранее в Молдавии граждане страны устроили протесты против переименования Дня Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт партии «Слуга народа»
ТЕГИ:День ПобедыВерховная Рада

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