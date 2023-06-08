ВЦИОМ: россияне больше всего гордятся Путиным и участниками СВО

Среди современников россияне больше всего гордятся президентом Владимиром Путиным и бойцами спецоперации на Украине, говорится в отчете Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Назвать современников, которыми можно гордиться, смогли 49% респондентов. Первое место занял Путин (19%), второе - участники СВО (14%).

Значимым достижением России за последние годы граждане назвали воссоединение с Крымом (11%). Также респонденты отметили благоустройство городов, строительство дорог и другой инфраструктуры.

По данным ВЦИОМ, президенту РФ доверяют 80,1% россиян, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:ВЦИОМСпецоперацияПутин

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