ВЦИОМ: россияне больше всего гордятся Путиным и участниками СВО
Среди современников россияне больше всего гордятся президентом Владимиром Путиным и бойцами спецоперации на Украине, говорится в отчете Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Назвать современников, которыми можно гордиться, смогли 49% респондентов. Первое место занял Путин (19%), второе - участники СВО (14%).
Значимым достижением России за последние годы граждане назвали воссоединение с Крымом (11%). Также респонденты отметили благоустройство городов, строительство дорог и другой инфраструктуры.
По данным ВЦИОМ, президенту РФ доверяют 80,1% россиян, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru