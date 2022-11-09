«Отступление или хитрый план?»: Россия отводит войска из Херсона

«ПРИСТУПАЙТЕ К ОТВОДУ»

Разговоры о предстоящей битве за Херсон начались в середине октября, когда жителей города начали эвакуировать на левый берег Днепра.

Кирилл Стремоусов говорил тогда, что город превращается в крепость на фоне стягивания Украиной к линии фронта большой количестве техники и наемников.

7 ноября президент Сербии Александр Вучич сравнил сражение за Херсон со Сталинградской битвой и указывал на ее ключевое значение в российско-украинском конфликте, а сегодня прозвучали громкие заявления Шойгу и Суровикина.

«Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», – поручил Шойгу Суровикину.

Перед этим командующий предложил министру организовать оборону по левому берегу Днепра.

«Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции», — объяснил Суровикин.

Со своей стороны, Шойгу подчеркнул, что жизнь российских военных является приоритетом. Он также указал, что надо «принимать во внимание и угрозу для гражданского населения».

Командующий ОГВ объяснил маневр опасностью диверсий на Каховской ГЭС, в результате которых российские военные могут оказаться в изоляции.

«В случае, если киевский режим пойдет на дальнейшее увеличение пропуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку каховской плотины, образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления, приведет к значительным жертвам среди мирного населения. Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра. В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр», - указал Суровикин.

Генерал также доложил министру, что с правобережной части Херсона в Крым и другие регионы России были эвакуированы более 115 тысяч человек.

Он также отметил, что потери украинской армии на Херсонском направлении с августа по октябрь составили «более 9,5 тысяч убитыми и ранеными», а потери российских войск - «в семь-восемь раз меньше, чем у противника».