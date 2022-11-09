«Отступление или хитрый план?»: Россия отводит войска из Херсона
В Москве объяснили маневр перспективой изоляции военных из-за диверсии, в Киеве не верят в «режиссуру», а ожидания гипотетической «битвы за Херсон» не оправдались.
Главным событием среды стал отвод российских войск с правобережной части Херсона.
Соответствующий приказ отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу, согласившись с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина.
Военные эксперты, опрошенные НСН, не смогли объяснить цель данного маневра, при этом день начался с гибели замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.
«ПРИСТУПАЙТЕ К ОТВОДУ»
Разговоры о предстоящей битве за Херсон начались в середине октября, когда жителей города начали эвакуировать на левый берег Днепра.
Кирилл Стремоусов говорил тогда, что город превращается в крепость на фоне стягивания Украиной к линии фронта большой количестве техники и наемников.
7 ноября президент Сербии Александр Вучич сравнил сражение за Херсон со Сталинградской битвой и указывал на ее ключевое значение в российско-украинском конфликте, а сегодня прозвучали громкие заявления Шойгу и Суровикина.
«Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», – поручил Шойгу Суровикину.
Перед этим командующий предложил министру организовать оборону по левому берегу Днепра.
«Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции», — объяснил Суровикин.
Со своей стороны, Шойгу подчеркнул, что жизнь российских военных является приоритетом. Он также указал, что надо «принимать во внимание и угрозу для гражданского населения».
Командующий ОГВ объяснил маневр опасностью диверсий на Каховской ГЭС, в результате которых российские военные могут оказаться в изоляции.
«В случае, если киевский режим пойдет на дальнейшее увеличение пропуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку каховской плотины, образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления, приведет к значительным жертвам среди мирного населения. Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра. В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр», - указал Суровикин.
Генерал также доложил министру, что с правобережной части Херсона в Крым и другие регионы России были эвакуированы более 115 тысяч человек.
Он также отметил, что потери украинской армии на Херсонском направлении с августа по октябрь составили «более 9,5 тысяч убитыми и ранеными», а потери российских войск - «в семь-восемь раз меньше, чем у противника».
РЕЖИССУРА И ХИТРЫЙ ПЛАН?
Между тем эксперты, опрошенные НСН, не смогли объяснить, что означают маневры российских войск и какими будут их последствия.
«Я же не генеральный штаб и на такие вопросы вам не отвечу», - сказал НСН военкор Евгений Поддубный.
Со своей стороны, военный корреспондент и репортер ВГТРК Александр Сладков сказал НСН, что те, кто не понимает происходящее, «не одиноки в этом омуте бессознания».
Между тем, в Киеве считают, что отвод российских войск из Херсона может быть ложным маневром или «хитрым планом».
«Действия говорят громче слов. Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть ru-группировки, в регион стягиваются дополнительные резервы. Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не срежиссированные телевизионные заявления», – заявил в среду вечером советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Со своей стороны, глава Николаевской области Украины Виталий Ким также признался, что не верит в уход России из Херсона.
Ну а в среду днем, незадолго до резонансных заявлений российских военачальников пришли печальные вести о гибели замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.
«Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП», - сообщил в Telegram врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Сообщения о гибели Стремоусова начали появляться около 16:00 мск, при этом еще утром 9 ноября он объяснял РИА Новости, откуда у украинских военных селфи из херсонских сел.
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