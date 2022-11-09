Суровикин: потери российской армии на херсонском направлении в 7-8 раз меньше, чем у ВСУ

Командующий войсками в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что командование Вооружёнными силами России думает «прежде всего о жизни каждого российского военного», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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На командном пункте объединённой группировки войск он должил министру обороны Сергею Шойгу, что с августа по октябрь Вооружённые силы Украины потеряли на херсонском направлении 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными.

По его словам, потери России в 7-8 раз меньше.

«Как известно, наступающая сторона несёт большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в 7-8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем прежде всего о жизни каждого российского военнослужащего», - подчеркнул Суровикин.

Ранее Суровикин заявил, что боевой состав нарастили за счёт мобилизованных, возможности группировки войск РФ значительно возросли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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