Суровикин: потери российской армии на херсонском направлении в 7-8 раз меньше, чем у ВСУ

На командном пункте объединённой группировки войск он должил министру обороны Сергею Шойгу, что с августа по октябрь Вооружённые силы Украины потеряли на херсонском направлении 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными.

По его словам, потери России в 7-8 раз меньше.

«Как известно, наступающая сторона несёт большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в 7-8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем прежде всего о жизни каждого российского военнослужащего», - подчеркнул Суровикин.

Ранее Суровикин заявил, что боевой состав нарастили за счёт мобилизованных, возможности группировки войск РФ значительно возросли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

