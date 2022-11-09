Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, пишут Telegram-каналы. По данным военкоров, Стремоусов попал в ДТП Геническом в Херсонской области. Отмечается, что об этом сообщил его личный водитель.

В администрации Херсонской области подтвердили журналистам смерть Кирилла Стремоусова. Обстоятельства аварии в настоящий момент устанавливаются.

У Стремоусова остались жена и дети.


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ФОТО: t.me/Stremousov_Kirill
ТЕГИ:СмертьДонбассДТП
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