Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
9 ноября 202216:19
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, пишут Telegram-каналы. По данным военкоров, Стремоусов попал в ДТП Геническом в Херсонской области. Отмечается, что об этом сообщил его личный водитель.
В администрации Херсонской области подтвердили журналистам смерть Кирилла Стремоусова. Обстоятельства аварии в настоящий момент устанавливаются.
У Стремоусова остались жена и дети.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru