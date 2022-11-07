«Второго Сталинграда не будет»: Аналитик заявил о неразумности наступления ВСУ на Херсон
У ВСУ нет необходимого вооружения и числа военнослужащих для успешного наступления украинской армии на херсонском направлении, заявил НСН Константин Сивков.
Для успеха наступления на Херсон Украине необходимо 20-25 тысяч должным образом вооруженных военнослужащих. Сейчас в распоряжении ВСУ нет ни нужного количества людей, ни вооружения, заявил НСН заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
Ранее стало известно о совершении ВСУ теракта на линии электропередач в Херсоне. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на администрацию региона. Также президент Сербии Александр Вучич заявил, что грядущее сражение за Херсон станет решающим и будет похоже на Сталинградскую битву. Сивков не согласился с мнением сербского лидера.
«Второй Сталинградской херсонскую битву назвать нельзя. Сейчас не лучшее время для наступления, к тому же, я не совсем понимаю, какими силами собираются наступать украинские войска. Я наблюдаю за действиями ВСУ на херсонском направлении больше месяца и могу сделать вывод, что у них отсутствует необходимое вооружение для крупномасштабного наступления. А наступать пехотой в сложившихся условиях — безумие, будут огромные жертвы без какого-либо результата. Глядя на политические факторы, на погодные условия и на возможности ВСУ, сложно предположить, что у Украины есть крупномасштабная группировка, способная ввести в действие четыре-пять бригад, то есть 20-25 тысяч человек, а именно такое количество должным образом вооруженных военных даст Украине положительный результат. Разве что батальоны и тактические группы могут проникнуть на небольшую глубину, но там их регулярно уничтожают», — сказал Сивков.
Также собеседник НСН отметил, что об отступлении российских войск на херсонском направлении речь не идет.
«Ничего подобного не слышал. На заявления якобы всезнающего Стремоусова ориентироваться не стоит, я слежу за официальными сводками российского Генштаба и Генштаба ВСУ. Пока никаких подобных разговоров не ведется», — заявил аналитик.
Экс-главком сухопутный войск, генерал армии Владимир Болдырев придерживается иной позиции — в своем интервью НСН он заявил, что Украина сформировала значительные силы для наступления в Запорожской и Херсонской областях.
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