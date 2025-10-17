Путин и Трамп удивили приехавшего в США за «Томагавками» Зеленского
Путин вновь опередил Зеленского, поспешившего с бравадой о «языке силы», Трамп запутался в «Томагавках», а Венгрия уже готовится к саммиту президентов России и США.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп заинтриговали мировую общественность, побеседовав по телефону накануне визита в Вашингтон лидера украинского режима Владимира Зеленского.
На карте российско-украинского урегулирования внезапно появился Будапешт, вновь зашел разговор о «Томагавках», при этом в Белом доме констатировали, что говорить о заключении мира пока рано.
РАЗГОВОР БЕЗ «ТОЧКИ»
Владимир Путин и Дональд Трамп провели 16 октября вечером обстоятельный двухчасовой телефонный разговор, главным сюрпризом которого стала новость о грядущей встрече лидеров России и США в венгерском Будапеште, дата проведения которой пока не озвучена.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Москвы, при этом предложение о встрече в Венгрии исходило от Трампа. Главной темой беседы стало российско-украинское урегулирование, в котором пока не видно четких перспектив.
«Дональд Трамп многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира на Украине. Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США, буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы», — сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, Путин во время беседы подтвердил, что Москва выступает за дипломатическое решение конфликта. Он передал Трампу «подробные оценки сложившейся ситуации», отметив при этом, что российские военные владеют стратегической инициативой по всей линии фронта, поэтому поставки нового оружия Киеву бессмысленны.
Трамп в своем фирменном стиле после встречи заявил о существенном прогрессе. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс констатировал, что Россия и Украина еще не достигли «точки» заключения мирного соглашения.
«В конечном итоге должны быть две стороны, готовые заключить сделку. И сейчас, несмотря на всю нашу работу, а мы продолжим ее делать, русские и украинцы просто не достигли той точки, когда они могут заключить соглашение», — пояснил Вэнс.
ЯЗЫК «ТОМАГАВКОВ»
Украинский лидер Владимир Зеленский должен встретиться с Дональдом Трампом 17 октября вечером. По данным СМИ, он уже прилетел в Вашингтон, при этом беседа президентов России и США стала для него сюрпризом.
«Зеленский в последние дни был оптимистично настроен по поводу предстоящих переговоров с Трампом и готовности США передать Украине ракеты Tomahawk. Однако вскоре после прилета на авиабазу Эндрюс украинская делегация удивилась, узнав о телефонном разговоре Трампа с Путиным и их плане провести саммит в Венгрии», - пишет издание Axios.
По его данным, «Томагавки» остаются главным приоритетом Киева, который надеется, что эти ракеты смогут «переломить ход игры».
Так, Зеленский после беседы Путина с Трампом выступил с бодрыми заявлениями о «языке силы».
«Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о Tomahawk. Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России», - цитирует политика RTVI.
Тем временем Трамп уже успел сделать взаимоисключающие заявления по поводу «Томагавков».
«Я в самом деле сказал: "Вы не возражаете, если я дам пару тысяч Tomahawk вашим противникам?" Я это сказал ему, сказал именно так. Эта идея ему не понравилась», - рассказал о деталях встречи с Путиным президент США.
Вместе с тем, утром 17 октября (по московскому времени) СМИ цитировали уже другое заявление Трампа: «Нам нужны Tomahawk — у США их много, но они нужны нам. Мы не можем истощать свои запасы».
При этом Путин в беседе с главой Белого дома вновь подтвердил свой тезис от «Томагавках».
«Владимир Путин повторил свой тезис о том, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный», — отметил в этой связи Ушаков.
«ОСТРОВ МИРА»
Главным сюрпризом разговора Путина и Трампа стала информация о новом месте встречи лидеров России и США - им стала страна, являющаяся членом Евросоюза.
«Президент Путин и я затем встретимся в согласованном месте - Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить, сможем ли мы положить конец конфликту между Россией и Украиной», - написал Дональд Трамп в соцсетях.
По словам Юрия Ушакова, слово Будапешт первым прозвучало из уст Трампа, а Путин поддержал идею о встрече в столице Венгрии.
«Будапешт первым упомянул президент Трамп, и наш президент сразу же поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице», - отметил помощник президента РФ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подготовка к этой встрече уже идет, назвав свою страну «островом мира».
«Только что разговаривал по телефону с президентом Дональдом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США и России идёт полным ходом. Венгрия - это остров мира!» - написал Орбан в соцсети Х.
Президент Сербии Александр Вучич уже поздравил Орбана с организацией «миротворческой встречи», назвав ее историческим событием.
По словам Дональда Трампа, эта встреча может произойти «в течение двух недель или около того». При этом в России не считают, что Путину в Венгрии может что-то угрожать.
«Венгрия не пойдет на выдачу Путина Международному уголовному суду. Коллективный Запад набросится в первую очередь на Венгрию и будет подчеркивать ее позицию в Евросоюзе, которая не всегда сочетается с тем, что там принимается. Венгрия еще раз подтвердит, что не намерена прекращать связи с Россией, в том числе по энергетике. Будапешт заинтересован в нормальных отношениях с Москвой», - сказал НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь.
