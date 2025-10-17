Путин и Трамп удивили приехавшего в США за «Томагавками» Зеленского

РАЗГОВОР БЕЗ «ТОЧКИ»

Владимир Путин и Дональд Трамп провели 16 октября вечером обстоятельный двухчасовой телефонный разговор, главным сюрпризом которого стала новость о грядущей встрече лидеров России и США в венгерском Будапеште, дата проведения которой пока не озвучена.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Москвы, при этом предложение о встрече в Венгрии исходило от Трампа. Главной темой беседы стало российско-украинское урегулирование, в котором пока не видно четких перспектив.

«Дональд Трамп многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира на Украине. Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США, буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы», — сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, Путин во время беседы подтвердил, что Москва выступает за дипломатическое решение конфликта. Он передал Трампу «подробные оценки сложившейся ситуации», отметив при этом, что российские военные владеют стратегической инициативой по всей линии фронта, поэтому поставки нового оружия Киеву бессмысленны.

Трамп в своем фирменном стиле после встречи заявил о существенном прогрессе. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс констатировал, что Россия и Украина еще не достигли «точки» заключения мирного соглашения.

«В конечном итоге должны быть две стороны, готовые заключить сделку. И сейчас, несмотря на всю нашу работу, а мы продолжим ее делать, русские и украинцы просто не достигли той точки, когда они могут заключить соглашение», — пояснил Вэнс.