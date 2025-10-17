СМИ: План Трампа о встрече с Путиным стал сюрпризом для Зеленского
Заявление американского лидера Дональда Трампа о телефонном разговоре с коллегой из России Владимиром Путиным и последующая договоренность глав государств провести встречу в Будапеште стали сюрпризом для прибывшего в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Axios.
По данным портала, изначально глава Украины был оптимистично настроен по поводу предстоящей встречи с Трампом и возможной готовности Вашингтона поставить Киеву крылатые ракеты Tomahawk. Однако после приземления украинская делегация была удивлена объявлением президента США о том, что он поговорил с Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии, стране, которая является самой недружественной по отношению к Украине.
СМИ: Путин и Трамп созвонились, пока Зеленский был в воздухе по пути в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
