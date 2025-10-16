«На первом плане на встрече в Венгрии будет украинский вопрос. Трамп дал добро на поставку на Украину 50 дальнобойных ракет Tomahawk, а Пентагон готовит программу системной военной помощи Украине. Это тревожные сигналы, связанные с тем, что США пытаются заставить Россию силой навязать свои условия и прекратить огонь в зоне СВО. К тому же Европа не намерена прекращать военные действия на Украине, идет милитаризация, которую остановить невозможно, она заканчивается только войной. Все свидетельствует о том, что пока позитивных сигналов нет. У Трампа с Путиным будет сложный разговор — Трамп будет выставлять ультиматумы, играть мускулами, в том числе и в экономическом плане, позитивных изменений ждать не приходится», — сказал Корчмарь.

Собеседник НСН усомнился в том, что президенту США удастся урегулировать конфликт на Украине, результаты же встречи в Венгрии будут засекречены.

«Все конфликты, которые Трамп якобы урегулировал, ушли в глубокую стадию заморозки. Они могут снова вспыхнуть в любой момент. Повторюсь, США будут пытаться диктовать свою волю России, будучи не в силах перебороть стремление Западной Европы продолжать этот конфликт. Линия Трампа и линия стран Западной Европы идут в одну точку — ослабить Россию. Конечно, о чем-то стороны договорятся (возможно, о чем-то уже договорились), потому что связь между администрациями Трампа и Путина продолжается по закрытым каналам. Самое главное для Трампа — информационно-пропагандистская шумиха, что он разговаривал с Путиным, что он миротворец и так далее. О чем именно договорятся стороны, озвучено не будет, это будет проявляться либо в СМИ, либо в конкретных действиях. Все переговоры такого типа, естественно, пока находятся в секрете», — заключил он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что во время телефонного разговора Путин и Трамп обсудили вопрос возможных поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

