«Игра мускулами»: Чем Трамп собрался напугать Путина в Венгрии
На переговорах между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным ключевой темой станет конфликт на Украине, Трамп снова попытается угрозами и ультиматумами надавить на Россию, сказал НСН Василий Корчмарь.
В ходе встречи в Венгрии президент США Дональд Трамп будет пытаться силой заставить своего российского коллегу Владимира Путина принять условия США в переговорах с Украиной, все договоренности, которых стороны достигнут на переговорах, скорее всего, будут засекречены. Об этом НСН заявил чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь.
Трамп заявил в соцсети Truth Social, что проведет встречу с Путиным в Венгрии. Дата встречи двух глав государств пока не определена. Тем временем в Белом доме заявили, что состоявшийся 16 октября разговор лидеров России и США был продуктивным. Трамп рассчитывает, что успех на Ближнем Востоке поможет положить конец конфликту и на Украине. По мнению Корчмаря, разговор предстоит сложный.
«На первом плане на встрече в Венгрии будет украинский вопрос. Трамп дал добро на поставку на Украину 50 дальнобойных ракет Tomahawk, а Пентагон готовит программу системной военной помощи Украине. Это тревожные сигналы, связанные с тем, что США пытаются заставить Россию силой навязать свои условия и прекратить огонь в зоне СВО. К тому же Европа не намерена прекращать военные действия на Украине, идет милитаризация, которую остановить невозможно, она заканчивается только войной. Все свидетельствует о том, что пока позитивных сигналов нет. У Трампа с Путиным будет сложный разговор — Трамп будет выставлять ультиматумы, играть мускулами, в том числе и в экономическом плане, позитивных изменений ждать не приходится», — сказал Корчмарь.
Собеседник НСН усомнился в том, что президенту США удастся урегулировать конфликт на Украине, результаты же встречи в Венгрии будут засекречены.
«Все конфликты, которые Трамп якобы урегулировал, ушли в глубокую стадию заморозки. Они могут снова вспыхнуть в любой момент. Повторюсь, США будут пытаться диктовать свою волю России, будучи не в силах перебороть стремление Западной Европы продолжать этот конфликт. Линия Трампа и линия стран Западной Европы идут в одну точку — ослабить Россию. Конечно, о чем-то стороны договорятся (возможно, о чем-то уже договорились), потому что связь между администрациями Трампа и Путина продолжается по закрытым каналам. Самое главное для Трампа — информационно-пропагандистская шумиха, что он разговаривал с Путиным, что он миротворец и так далее. О чем именно договорятся стороны, озвучено не будет, это будет проявляться либо в СМИ, либо в конкретных действиях. Все переговоры такого типа, естественно, пока находятся в секрете», — заключил он.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что во время телефонного разговора Путин и Трамп обсудили вопрос возможных поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
