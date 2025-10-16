Ушаков раскрыл детали разговора Путина и Трампа о «Томагавках» для Украины
Во время телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопрос возможных поставок Украине дальнобойных ракет «Томагавк». Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, российский лидер подчеркнул, что такие ракеты не смогут изменить ситуацию на поле боя. Вместе с тем он отметил, что их передача Киеву нанесет серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном.
Помощник президента добавил, что тема поставок обсуждалась в контексте предстоящего саммита, который лидеры намерены провести в ближайшее время.
Отвечая на вопрос журналистов о сроках принятия решения по «Томагавкам», Ушаков сообщил, что Дональд Трамп намерен учитывать аргументы, изложенные Путиным, во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским 17 октября, передает «Радиоточка НСН».
