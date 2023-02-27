«Опасность увеличивается»: Россия ведет бои в центре Артемовска, ВСУ готовятся «отрезать» Крым

ВСУ строят планы по захвату территорий, несмотря на потери и неудачи в контратаках. Так, накануне сообщалось, что украинские военные якобы наносят удары по Мариуполю. Об этом заявила спикер Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

«Направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым», - отметила она.

Ранее считалось, что у ВСУ нет вооружений, способных выстрелить на расстояние от линии фронта до Мариуполя. В Мариуполе сообщалось о двух сбитых беспилотниках, при этом подтвержденной информации об ударах не поступало.

Украинские СМИ со ссылкой на Главное управление разведки сообщают также о планах ВСУ предстоящей весной перерезать сухопутный коридор между Россией и Крымом. Такое контрнаступление в Киеве называют «стратегическим».