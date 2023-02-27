«Опасность увеличивается»: Россия ведет бои в центре Артемовска, ВСУ готовятся «отрезать» Крым
ВСУ строят планы по «захвату территорий», несмотря на потери, сообщается о целях ВСУ предстоящей весной перерезать сухопутный коридор между Россией и Крымом.
ВСУ строят планы по захвату территорий, несмотря на потери и неудачи в контратаках. Так, накануне сообщалось, что украинские военные якобы наносят удары по Мариуполю. Об этом заявила спикер Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.
«Направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым», - отметила она.
Ранее считалось, что у ВСУ нет вооружений, способных выстрелить на расстояние от линии фронта до Мариуполя. В Мариуполе сообщалось о двух сбитых беспилотниках, при этом подтвержденной информации об ударах не поступало.
Украинские СМИ со ссылкой на Главное управление разведки сообщают также о планах ВСУ предстоящей весной перерезать сухопутный коридор между Россией и Крымом. Такое контрнаступление в Киеве называют «стратегическим».
Об этом ранее говорил и председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, ВСУ готовят наступление в Запорожской области, в результате которого планируют закрыть сухопутный коридор в Крым.
«Легкой прогулки для украинских боевиков не будет. Возведено несколько линий эшелонированной обороны, чтобы не допустить прорыва ВСУ», - передает его слова РИА Новости.
По данным Рогова, сейчас у Украины не хватает резервов для организации наступления на этом участке.
Бывший заместитель главы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил накануне, что Киев попытается перерезать пути снабжения на Крым контрнаступлением под Угледаром.
«А наша главная задача, которую озвучивал Владимир Путин – это выход на государственные границы Российской Федерации», - передает его слова Telegram-канал «Донбасс решает».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о планах Украины «вернуть» Крым. В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Украина не сможет обстрелами или другим способом перекрыть поток воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку за год после разблокирования построены обводные каналы и приняты другие меры на случай разрушения плотины.
По его словам, никаких угроз с точки зрения потери воды для полуострова нет.
При этом ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с НСН говорил, что расширение границ спецоперации до Одессы и Харькова гарантирует безопасность не только Крыма, но и всей России.
По его словам, опасность при поставках Украине дальнобойного вооружения увеличивается. При этом Цеков не верит в массированную атаку Киева – в таком случае последует жесткий ответ России, и все это понимают.
«Мы чувствуем себя в безопасности, при этом понимаем, что всякое может быть. Опасность при поставках дальнобойного вооружения увеличивается, но я не верю в массированную атаку. Тогда они все поставленные ракеты направят в сторону Крыма, а это будет сверхэскалацией для Украины, для Европы, для американцев. Это вызовет жесткий ответ с нашей страны и консолидирует российское общество», - сказал он.
На данном этапе российские силы продолжают штурмовать Артемовск (Бахмут). Так, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что подразделения «Вагнера» ведут бои уже практически в центре города, при этом все пути находятся под огневым контролем российских сил.
По его словам, говорить об оперативном окружении Артемовска пока рано, «украинские войска стараются цепляться за город». Он отметил, что ВСУ могут использовать путь Часов Яр – Артемовск, чтобы доставлять технику.
Вечером 25 февраля штурмовики частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» овладели населенным пунктом Ягодное. Об этом в Telegram-канале рассказала пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина. Населенный пункт находится на севере Артемовска.
Также в субботу командир передового взвода группы ЧВК «Вагнер» сообщал, что бойцам осталось дойти до центра Артемовска 1740 метров. Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются держать оборону, хотя уже начинают отступать.
При этом 26 февраля стало известно, что военные Украины взорвали дамбу в Артёмовске, чтобы замедлить наступление российских войск и осложнить жизнь гражданским. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
По данным Telegram-канала «Рыбарь», это было сделано с целью замедлить продвижение «вагнеровцев» на севере города и со стороны Берховки с Ягодным. Эксперты отмечают, что затопление будет, но не таким значительным, каким его описывают украинские СМИ.
«Ситуация будет схожа с весенним половодьем, к которому инфраструктура Бахмута и так готова. В течение нескольких дней уровень воды нормализуется», - пишет «Рыбарь».
Отмечается, что такое решение может в большей степени навредить именно ВСУ, их формированиям в районе Ступки. Таким образом, «с тактической точки зрения большого толка от такого шага нет: наводнение минимально, а угроза нивелируется сама по себе в ближайшее время».
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин отметил, что подрыв дамбы показывает, что ВСУ не стремятся заботиться о безопасности гражданского населения.
«Так что, конечно же, взрыв сам по себе — это разрушительный процесс и направлен он против людей и гражданского населения и, как они понимают, возможного наступления Вооруженных сил России», — заявил эксперт.
К каким-либо успехам Украины решение не привело. Позже также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего операцией объединенных сил (ООС, силовой операцией Киева в Донбассе) Эдуарда Москалева.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 574 / сут.
Умерли
396 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 774 / сут.
- Глава МИД Венгрии назвал взрывы на «Северных потоках» терактом
- СМИ: В России предложили ввести сертификат для новорожденного на 30 тысяч рублей
- В конгрессе предупредили о возможности гражданской войны в США
- СМИ: В ДНР сформировали батальон из пленных солдат ВСУ
- Советник Пушилина: российские силы ведут бои почти в центре Артемовска
- Медведев: Цивилизация не может существовать без России
- Банк «Приморье» приостановил прием SWIFT-переводов
- Иран поддержал мирный план Пекина по урегулированию конфликта
- В Новгородской области открыли участок трассы М-11 после массовой автоаварии
- Шольц прокомментировал заявление Зеленского о нехватке военной помощи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru