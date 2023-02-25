Пригожин заявил о взятии Ягодного на севере Артемовска

Вечером 25 февраля штурмовики частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» овладели населенным пунктом Ягодное.Об этом в Telegram-канале рассказала пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина.

В ЧВК «Вагнер» сообщили, что до центра Артемовска остается около 1,5 км

«В 19 часов 25 февраля штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» полностью овладели населенным пунктом Ягодное», - разместила голосовое сообщение Евгения Пригожина его пресс-служба.

Основатель ЧВК уточнил, что Ягодное находится на севере Артемовска (Бахмута).

Ранее бывший морской пехотинец Соединенных Штатов Трой Оффенбекер заявил, что украинский солдат на передовой в Артемовске выживает в среднем в течение четырех часов. Об этом пишет Newsweek.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Военная ОперацияВоенныеЕвгений Пригожин
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