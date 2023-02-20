«Вгрызаемся в каждый сантиметр»: Милонов предрек отступление ВСУ после мясорубки в Артемовске
Депутат Госдумы Виталий Милонов, прибывший с зоны СВО, признался, что взятие Артемовска не будет простой задачей, но над этим активно работают вагнеровцы.
Зеленский должен дать команду на отступление в Артемовске, если он дорожит жизнями своих граждан, заявил НСН депутат Госдумы Виталий Милонов, который воюет в Донбассе по контракту. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» активно заходят в город, взятие которого можно считать вопросом времени.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет сражаться за Бахмут «любой ценой». По его словам, Украина будет «воевать, пока это разумно». Милонов отметил, что Зеленский уже устроил в городе мясорубку.
«Там активно заходят бойцы «Вагнер», «Вагнер» Бахмут возьмет, в этом нет сомнений. Это непростая вещь, это серьезный район. Сейчас уже Зеленский, если он хоть как-то ценит жизнь своих сограждан, должен дать команду на отступление. Учитывая мясорубку, которую он устроил для украинских военных в Бахмуте, я бы на месте военнослужащих Украины подумал, стоит ли отступать или стоит сдаться в плен. Потому что в плену получить какой-то дискомфорт в тысячу раз меньше шансов, чем сражаясь на стороне Украины», - сказал он.
Взятие Артемовска станет весомым достижением для российской армии, идет кропотливая работа военных, заметил Милонов.
«Наступление в Артемовске (Бахмуте) является важным пунктом, честно могу сказать, потому что это мощнейший укрепрайон, не много таких укрепленных пунктов я знаю. Когда мы возьмем «Бахмут», конечно, по этому направлению пойдет больший прогресс, потому что сейчас вгрызаемся в каждый сантиметр Бахмута, потому что он представляет железобетонный единый массив, там огромное количество военных», - заключил собеседник НСН.
Окружение Артемовска произойдет не раньше марта-апреля. Об этом ранее сообщил основатель Группы «Вагнер» Евгений Пригожин.
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