В ЧВК «Вагнер» сообщили, что до центра Артемовска остается около 1,5 км
По словам командира передового взвода группы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бойцам осталось дойти до центра Артемовска (Бахмута) 1740 метров.
«До центра Бахмута от передовых позиций осталось 1740 метров», — рассказал военный РИА Новости.
Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются держать оборону, хотя уже начинают отступать.
Уточняется, что в Артемовске идут кровопролитные бои. Минобороны Украины направляет мобилизованных украинцев на фронт, чтобы закрывать ими бреши в обороне.
Ранее бывший морской пехотинец Соединенных Штатов Трой Оффенбекер считает, что украинский солдат на передовой в Артемовске выживает в среднем в течение четырех часов. Об этом пишет Newsweek.
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