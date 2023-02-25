В ЧВК «Вагнер» сообщили, что до центра Артемовска остается около 1,5 км

«До центра Бахмута от передовых позиций осталось 1740 метров», — рассказал военный РИА Новости.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются держать оборону, хотя уже начинают отступать.

Уточняется, что в Артемовске идут кровопролитные бои. Минобороны Украины направляет мобилизованных украинцев на фронт, чтобы закрывать ими бреши в обороне.

Ранее бывший морской пехотинец Соединенных Штатов Трой Оффенбекер считает, что украинский солдат на передовой в Артемовске выживает в среднем в течение четырех часов. Об этом пишет Newsweek.

