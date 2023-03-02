«Противник приуныл»: Военкоры обновили данные о наступлении РФ под Артемовском и Кременной
Военные эксперты отмечают увеличение интенсивности боев, Киев отказывается сдавать Артемовск. Продолжается наступление российских сил и в ЛНР, в районе Кременной отбита контратака Украины.
Битва за Артемовск продолжается, Украина признает серьезные потери, но не решается отступить. Накануне украинский военный, воюющий в Артемовске (Бахмуте), заявил, что украинские войска теряют по одной-две роты за день, а город нужно оставить. Его слова приводят украинские СМИ.
«Бахмут уже стал каким-то идолом, Бахмут-крепость. Я это, конечно, уважаю, но если тут рота живет одну ночь, то... нужно подготовить позиции и немного откатываться назад», - сказал командир украинских войск с позывным «Мадьяр».
При этом украинские войска не принимали решение выходить из Артемовска. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый.
По его словам, если угроза персоналу и обстановке будет значительнее необходимости удерживать территорию, решение о выводе войск будет принято. Несмотря на это, Минобороны Украины подтверждает переброску сил на данное направление.
По данным военного эксперта Бориса Рожина, ситуация для Украины в Артемовске продолжает ухудшаться, основные проблемы у ВСУ — к северу от города.
«После занятия Ягодного и Берховки наши войска продолжают работать над освобождением Дубово-Васильевки, а также продвигаются непосредственно в направлении н.п. Хромово. Интенсивность боев здесь нарастает», - приводит его слова Telegram-канал "Vоенкор Котенок".
По его словам, полного контроля дороги через Хромово еще нет, а говорить о полном оперативном окружении города преждевременно. Также Рожин подтвердил переброс резервов Украины и информацию о том, что ВСУ не отводят войска, продолжая «ожесточенно сопротивляться».
«Противник рассчитывает обороняться и в юго-западной части города. После потери Забахмутки наши войска проводят атаки с юга через Опытное и со стороны Мариупольского кладбища», - заключил эксперт.
Россия скоро возьмет Артемовск, поскольку Украина от безысходности уже бросает на его защиту детей, заявил ранее в интервью НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Во-первых, Артемовск уже третий день находится в тактическом окружении. Во-вторых, в зоне, где находится моя родная 6-я Гвардейская казачья бригада, появились подростки 15-17 лет, которых привезли автобусами. Зеленский заявлял в своих турне по Европе, что Бахмут мы никогда не сдадим, потому что это наш символ обороны, и мы его будем держать, чего бы это не стоило. Чего бы не стоило – это ежедневно минимум 200-300 нацистов, включая тех, которых берут с улиц, и они первый раз оружие в руки берут, в этой мясорубке перемолется», - сказал он.
Он отметил, что из-за тяжелой ситуации начинаются вбросы с украинской стороны, что, возможно, Артемовск оставят. При этом уже скоро оставлять будет некого и нечего, добавил Водолацкий.
Продолжается наступление российских сил и в ЛНР. Так, военный корреспондент Александр Коц сообщил, что в районе Кременной «тишина» - противник «приуныл».
«Потеряв за пару дней шесть М777, противник отодвинул их подальше. А после вчерашнего все еще приходит в себя», - пишет он.
По его словам, накануне ВСУ решили пойти в наступление двумя ротными тактическими группами по флангам и еще двумя - по фронту. «Пять часов беспрерывных накатов». Российским силам удалось подавить наступление артиллерией.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные взяли штурмом ряд укрепточек украинских сил в районе Кременной в Луганской народной республике.
18 февраля врио главы ЛНР Леонид Пасечник говорил о том, что ситуация в районе Кременной и Сватово очень сложная, российские войска продолжают ломать оборону украинских военных. Отмечается, что продвижение усложняет «сплошной лес» и неблагоприятные условия.
Также на луганском направлении российские войска после артподготовки вновь атаковали у Белогоровки, сообщается в Telegram-канале проекта WarGonzo.
«Со стороны Шипиловки они вели наступательные действия в Серебрянском лесном массиве. Севернее Вооружённые Силы РФ пытались продвинуться в направлении Тернов, Невского и Макеевки», - отмечают аналитики.
По данным Минобороны РФ, в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника за сутки на Купянском направлении до 90 украинских военнослужащих.
На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка Луганской Народной Республики.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Никольское Донецкой Народной Республики, Червоное, Новоданиловка и Щербаки Запорожской области.
По данным WarGonzo, на запорожском направлении Россия ведет наступательные действия у Новоданиловки. Под обстрелами позиции ВСУ в Новоандреевке, Орехове, Чаровном, Гуляйпольском, Железнодорожном, Гуляйполе и Ольговском. Украинская армия нанесла удар по Пологам.
28 февраля в разных регионах России фиксировались атаки беспилотников, их заметили в общей сложности в пяти регионах. В Минобороны подтвердили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались с помощью беспилотников атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и республике Адыгея.
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