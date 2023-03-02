«Противник приуныл»: Военкоры обновили данные о наступлении РФ под Артемовском и Кременной

«Во-первых, Артемовск уже третий день находится в тактическом окружении. Во-вторых, в зоне, где находится моя родная 6-я Гвардейская казачья бригада, появились подростки 15-17 лет, которых привезли автобусами. Зеленский заявлял в своих турне по Европе, что Бахмут мы никогда не сдадим, потому что это наш символ обороны, и мы его будем держать, чего бы это не стоило. Чего бы не стоило – это ежедневно минимум 200-300 нацистов, включая тех, которых берут с улиц, и они первый раз оружие в руки берут, в этой мясорубке перемолется», - сказал он.

Он отметил, что из-за тяжелой ситуации начинаются вбросы с украинской стороны, что, возможно, Артемовск оставят. При этом уже скоро оставлять будет некого и нечего, добавил Водолацкий.

Продолжается наступление российских сил и в ЛНР. Так, военный корреспондент Александр Коц сообщил, что в районе Кременной «тишина» - противник «приуныл».

«Потеряв за пару дней шесть М777, противник отодвинул их подальше. А после вчерашнего все еще приходит в себя», - пишет он.

По его словам, накануне ВСУ решили пойти в наступление двумя ротными тактическими группами по флангам и еще двумя - по фронту. «Пять часов беспрерывных накатов». Российским силам удалось подавить наступление артиллерией.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные взяли штурмом ряд укрепточек украинских сил в районе Кременной в Луганской народной республике.