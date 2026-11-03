Москву накроет гололедица, а шиномонтажи — очереди
3 ноября 202614:32
Валентина Лезина
Александр Шувалов предупредил в пресс-центре НСН о надвигающейся на столичный регион гололедице.
Гололедица образуется на столичных дорогах уже грядущей ночью, заявил в пресс-центре НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Гололедицу можно ожидать уже этой ночью. Все условия для ее появления есть: осадки и снижение температуры ниже нуля. Поэтому термин "гололедица" будет часто встречаться в прогнозах. Я еще неделю назад рекомендовал автомобилистам сменить шины и как раз прогнозировал, что в начале ноября на шиномонтажах возникнут большие "пробки"», — рассказал он.
Ранее член правления Союза Автосервисов, заместитель генерального директора ЕвроАвто Илья Плисов рассказал НСН, что технические решения для шин разработаны достаточно давно, поэтому не стоит гнаться за последними моделями.
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