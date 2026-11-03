Синоптик Шувалов: Через 5-6 лет Москва побьет осенний температурный рекорд
3 ноября 202613:54
Валентина Лезина
Александр Шувалов заявил в пресс-центре НСН, что минувший октябрь в Москве хоть и не стал рекордным, уступив показателям 2020 года, но подарил гостям и жителям столицы яркую и солнечную погоду.
Через пять-шесть лет осенняя температура будет еще выше. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В столице в минувшем октябре все‑таки температурных рекордов не было. Температура в Москве оказалась на 0,1 градуса ниже, чем в 2020 году. Обратите внимание: все температурные рекорды приходятся на начало XXI века. Думаю, пройдет пять‑шесть лет — и мы побьем нынешний рекорд. Всю вторую половину октября над востоком Европейской территории России и над Уралом держался очень устойчивый циклон. Именно ему мы обязаны такой яркой, солнечной погодой», — рассказал он.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова назвала НСН лучшее время для перемены резины.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Будет шантаж? В России предложили делать аборт только с согласия мужа
- Еда на камеру: Психологи объяснили, почему мукбанг успокаивает нервы
- Синоптик Шувалов: Через 5-6 лет Москва побьет осенний температурный рекорд
- Резиденты экономических зон Дальнего Востока и Арктики заплатили ещё 126 млрд рублей налогов
- В США началось голосование на промежуточных выборах в конгресс
- Россиянам назвали симптомы усиливающихся осенью психических расстройств
- Москвичам пообещали снежную неделю
- Зима близко: Как разборки с курьерами ударят по каршерингу
- Песков: Возможность встречи лидеров РФ, США и КНР согласовывается
- Лавров: Россия не планирует войну с Европой