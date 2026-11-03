Синоптик Шувалов: Через 5-6 лет Москва побьет осенний температурный рекорд

Александр Шувалов заявил в пресс-центре НСН, что минувший октябрь в Москве хоть и не стал рекордным, уступив показателям 2020 года, но подарил гостям и жителям столицы яркую и солнечную погоду.

Через пять-шесть лет осенняя температура будет еще выше. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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«В столице в минувшем октябре все‑таки температурных рекордов не было. Температура в Москве оказалась на 0,1 градуса ниже, чем в 2020 году. Обратите внимание: все температурные рекорды приходятся на начало XXI века. Думаю, пройдет пять‑шесть лет — и мы побьем нынешний рекорд. Всю вторую половину октября над востоком Европейской территории России и над Уралом держался очень устойчивый циклон. Именно ему мы обязаны такой яркой, солнечной погодой», — рассказал он.

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ФОТО: ТАСС/Бжахова Алена
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