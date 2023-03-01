«Мясорубка и диверсии»: Россия окружает Артемовск, Украина атакует Москву беспилотниками

Российские силы продолжают штурмовать Артемовск, Украина признает тяжелую ситуацию в городе. Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Артемовск (Бахмут) будут переброшены дополнительные подразделения украинской армии. Ситуацию для ВСУ на данном направлении она назвала сложной.

Военные эксперты объясняют продолжительные ожесточенные бои в городе стратегической важностью Артемовска, называя его «символическим». Bloomberg со ссылкой на источники указывает, что переход Артемовска под контроль Москвы ознаменует переход под контроль России всего Донбасса.

По данным агентства, населенный пункт стал «символически важным городом». Украина уже дает сигналы, что скоро осажденный населенный пункт будет невозможно защищать, так как российские подразделения заняли эту территорию. За обстановкой в городе без преувеличения следит весь мир.