«Мясорубка и диверсии»: Россия окружает Артемовск, Украина атакует Москву беспилотниками
Украина перебрасывает дополнительные силы в Артемовск, сообщая, что может оставить город «при необходимости». В России обеспокоены атакой беспилотников, которые накануне были замечены сразу в нескольких регионах.
Российские силы продолжают штурмовать Артемовск, Украина признает тяжелую ситуацию в городе. Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Артемовск (Бахмут) будут переброшены дополнительные подразделения украинской армии. Ситуацию для ВСУ на данном направлении она назвала сложной.
Военные эксперты объясняют продолжительные ожесточенные бои в городе стратегической важностью Артемовска, называя его «символическим». Bloomberg со ссылкой на источники указывает, что переход Артемовска под контроль Москвы ознаменует переход под контроль России всего Донбасса.
По данным агентства, населенный пункт стал «символически важным городом». Украина уже дает сигналы, что скоро осажденный населенный пункт будет невозможно защищать, так как российские подразделения заняли эту территорию. За обстановкой в городе без преувеличения следит весь мир.
Так, накануне американский бизнесмен Илон Маск изучил карту боевых действий в районе Артемовска. В Twitter (заблокирован на территории РФ) он написал о том, что украинские войска оказались в тяжелом положении. По его словам, город «практически окружен» подразделениями вооруженных сил России.
Американский телеканал CNN со ссылкой на участвующих в боях военнослужащих ВСУ сообщает, что положение украинской армии под Артемовском гораздо сложнее, чем признают в Киеве.
По словам одного из бойцов украинской армии, к официальным заявлениям нужно «прибавлять еще 100% сложности». Наиболее тяжелая ситуация для ВСУ складывается к северу от города.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее подтвердил «осложнение ситуации под Артемовском». 20 февраля он впервые заявил, что ВСУ не будут защищать город «любой ценой и до последнего солдата».
Накануне советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский вновь сообщил, что украинские войска при необходимости могут отступить из Артемовска.
«Наши военные, очевидно, взвесят все варианты. До сих пор они удерживали город, но, если потребуется, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так», - сказал он в интервью CNN.
Вооруженные силы России держат под огневым контролем практически все дороги в Артемовск, заявил ранее врио главы Донецкой республики Денис Пушилин. Он отметил, что Киев продолжает перебрасывать резервы в город.
При этом, по признаниям основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, взять город быстро не получится, несмотря на весь ажиотаж по этому поводу в информационном поле. По его словам, успеха на этом направлении не стоит ждать раньше марта-апреля.
«Откуда берутся рассказы о каком-то окружении, вообще непонятно. Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление. Работает мясорубка!», - говорил он в середине февраля.
Минобороны РФ сообщает об атаках российских войск и на других направлениях. Так, на Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр» поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики.
Глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил, что были взяты штурмом укрепточки «натовских бандитов и украинских нацистов» в районе Кременной в ЛНР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Также на луганском направлении российские войска вновь пытались атаковать Белогоровку. Северо-западнее они продолжили наступательные действия в сторону Ямполевки, Тернов, Невского и Макеевки, ВСУ отразили атаки. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта WarGonzo.
«На донецком фронте российские войска при поддержке артиллерии продолжили штурмовые действия укрепрайона ВСУ в Марьинке. Из района Опытного и Спартака российские войска стремятся продавить оборону ВСУ на южных подступах к Авдеевке. По этому укрепрайону активно работает артиллерия. Также под обстрелами Новомихайловка, город Красногоровка, Невельское, Нетайлово, Ласточкино и Нью-Йорк. Украинская армия нанесла удары по Донецку, Горловке и Майорску», - пишет WarGonzo.
28 февраля в разных регионах России фиксировались атаки беспилотников. Так, во вторник утром в районе Коломны упал ударный беспилотник иностранного производства. Он рухнул в ста метрах от газовой компрессорной станции «Воскресенск». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.
Беспилотники заметили в общей сложности в пяти регионах — в Туапсе это закончилось ударами по нефтебазе. По данным Telegram-канала «База», утром 27 февраля три беспилотника-камикадзе атаковали Брянскую область. Около полуночи четыре беспилотника со взрывчаткой рухнули в Белгородской области.
Накануне аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге перестал принимать самолёты, воздушное пространство над городом и частью области закрыли 28 февраля около 11 утра из-за неизвестного объекта в небе. В полдень стало известно, что ограничения на полеты в аэропорту Пулково сняты.
Позже Минобороны РФ сообщило, что воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрывали на время проведения тренировки дежурных сил ПВО. В ведомстве подтвердили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались с помощью беспилотников атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и республике Адыгея.
На этом фоне генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой заявил в беседе с НСН, что украинские военные ищут слабые места в обороне России, чтобы нанести более серьезные удары. По его словам, противник «прощупывает систему обороны», Россия же усиливает защиту.
Со своей стороны, член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев сказал НСН, что упавший в Подмосковье беспилотник был запущен с территории России, его дальность не позволяет пролететь такое большое расстояние. Экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН также назвал атаку беспилотников внутренней диверсией.
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