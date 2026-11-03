Бригадир или слесарь: Молодежи объяснили, как «подняться» в рабочей профессии
Траектория развития карьеры быть разной, так как возможностей для роста очень много, заявил НСН Александр Ветерков.
Молодежь точно будет востребована в ближайшие 10 лет, если выберет рабочую профессию, а в дальнейшем можно легко дойти до высокооплачиваемых должностей, рассказал НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Популярность рабочих профессий среди молодежи объяснима, однако необходимо учитывать не только стартовую зарплату и востребованность, но и перспективу ближайших десятилетий. Об этом сообщает Hi-Tech Mail. Уточняется, что молодежь неправильно оценивает нагрузку, вред здоровью и необходимость дополнительного образования. Ветерков не согласился с тем, что это нерациональный выбор и объяснил, как достичь успеха в этой сфере.
«Вы можете начать работать с рабочей профессией, получить высшее образование и перейти в инженерный состав — это одна траектория. Вторая траектория — получить повышение разряда, дойти до токаря, слесаря, сварщика, фрезеровщика шестого разряда и сохраниться в данном сегменте. В данной профессии уровень дохода иногда выше, чем на руководящих позициях. Далее есть путь, когда вы становитесь сначала мастером, потом начальником бригады, бригадиром, а потом смотрите на какие-то другие сегменты. Плюс из рабочих профессий можно перейти в другие отрасли, например, в ЖКХ, где становятся начальниками какого-то административно-хозяйственного отдела», — объяснил он.
Ветерков добавил, что в ближайшем будущем такие возможности будут актуальны.
В настоящий момент прогнозировать на 20-30 лет достаточно сложно. Рынок меняется, приходят новые технологии. Но если мы говорим о ближайших 5-10 годах, то рабочие профессии входят в лидеры по востребованности и продажам. Сохранится нехватка практически во всех производственных компаниях, строительстве, и поэтому эту траекторию рассматривать абсолютно нормально. Другое дело, что, при выборе конкретной специализации, имеет смысл изучать текущий рынок, ситуацию в вашем городе и в стране в целом. Задумываться на перспективу 20-30 лет немного утопично, потому что надо быть готовым, что через 10 лет вы переучитесь и поменяете профессию, отрасль и сегмент. После получения образования может быть одна траектория, потом другая», — отметил он.
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