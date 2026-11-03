Молодежь точно будет востребована в ближайшие 10 лет, если выберет рабочую профессию, а в дальнейшем можно легко дойти до высокооплачиваемых должностей, рассказал НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Популярность рабочих профессий среди молодежи объяснима, однако необходимо учитывать не только стартовую зарплату и востребованность, но и перспективу ближайших десятилетий. Об этом сообщает Hi-Tech Mail. Уточняется, что молодежь неправильно оценивает нагрузку, вред здоровью и необходимость дополнительного образования. Ветерков не согласился с тем, что это нерациональный выбор и объяснил, как достичь успеха в этой сфере.