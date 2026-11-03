Резиденты экономических зон Дальнего Востока и Арктики заплатили ещё 126 млрд рублей налогов
Налоговые выплаты резидентов экономических зон с преференциальными режимами на Дальнем Востоке и в Арктики уже превысили государственные вложения, заявил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик.
По данным Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, резиденты территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток (СПВ) и Арктической зоны РФ за первые шесть месяцев 2026 года уплатили 126,45 млрд рублей налогов, таможенных пошлин и страховых взносов. За весь период реализации проектов совокупные поступления достигли 849,6 млрд рублей, что существенно больше затрат государства на создание этих механизмов поддержки (610 млрд рублей).
«Когда налоговая отдача от резидентов уже превышает государственные вложения — это не просто хорошая статистика, это доказательство того, что модель работает. Результат налицо», — отметил сенатор.
Наибольший объём платежей в первом полугодии обеспечили резиденты ТОР — 66,99 млрд рублей. Компании в режиме СПВ перечислили 37,25 млрд рублей, резиденты АЗРФ — 22,21 млрд рублей. По состоянию на октябрь 2026 года резиденты трёх режимов вложили в проекты 571,3 млрд рублей в рамках соглашений с КРДВ.
«Преференциальные режимы стали реальным инструментом развития территорий. Бизнес инвестировал, создавал рабочие места, а теперь платит налоги в полном объёме. Результат говорит сам за себя», — отметил Ролик.
Ранее он рассказывал НСН, что в 2027 году на Дальнем Востоке для инвесторов будут введены единые правила.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Резиденты экономических зон Дальнего Востока и Арктики заплатили ещё 126 млрд рублей налогов
- Россиянам назвали симптомы усиливающихся осенью психических расстройств
- Москвичам пообещали снежную неделю
- Зима близко: Как разборки с курьерами ударят по каршерингу
- Песков: Возможность встречи лидеров РФ, США и КНР согласовывается
- Лавров: Россия не планирует войну с Европой
- Песков подтвердили, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут 10-11 ноября
- Эхо девяностых: От какого культурного наследия избавятся губернаторы
- В России утвердили новый ГОСТ на питьевую воду
- Гайки, штрафы, депортации: «По-хамски» ездящих курьеров выгонят с тротуаров