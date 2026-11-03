Резиденты экономических зон Дальнего Востока и Арктики заплатили ещё 126 млрд рублей налогов

Налоговые выплаты резидентов экономических зон с преференциальными режимами на Дальнем Востоке и в Арктики уже превысили государственные вложения, заявил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик.

По данным Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, резиденты территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток (СПВ) и Арктической зоны РФ за первые шесть месяцев 2026 года уплатили 126,45 млрд рублей налогов, таможенных пошлин и страховых взносов. За весь период реализации проектов совокупные поступления достигли 849,6 млрд рублей, что существенно больше затрат государства на создание этих механизмов поддержки (610 млрд рублей).

«Когда налоговая отдача от резидентов уже превышает государственные вложения — это не просто хорошая статистика, это доказательство того, что модель работает. Результат налицо», — отметил сенатор.