Минобороны заявило о попытке ВСУ нанести удар по Кубани и Адыгее

Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались с помощью беспилотников атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и республике Адыгея, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Белгороде беспилотник залетел в окно квартиры

В сообщении говорится, что инцидент произошёл ночью 28 февраля, дроны были подавлены подразделениями радиоэлектронной борьбы Вооружённых сил РФ, в результате чего «потеряли управления и отклонились от траектории».

«Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанёс вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры», - добавили в военном ведомстве.

Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что в посёлке Новом Гиагинского района произошло падение неустановленного летательного аппарата, сообщает RT.

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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
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