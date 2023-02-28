Минобороны заявило о попытке ВСУ нанести удар по Кубани и Адыгее
Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались с помощью беспилотников атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и республике Адыгея, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл ночью 28 февраля, дроны были подавлены подразделениями радиоэлектронной борьбы Вооружённых сил РФ, в результате чего «потеряли управления и отклонились от траектории».
«Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанёс вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры», - добавили в военном ведомстве.
Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что в посёлке Новом Гиагинского района произошло падение неустановленного летательного аппарата, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 753 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+14 365 / сут.
- Минобороны заявило о попытке ВСУ нанести удар по Кубани и Адыгее
- СМИ: Убийца журналистки Дугиной служила в Нацгвардии Украины
- СМИ: Беспилотник упал рядом с объектом «Газпрома» в Московской области
- «Сплин» и «Би-2» убрали из фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack»
- Депутат Рады ожидает, что наступление ВСУ начнется через Мелитополь и Бердянск
- Москвича посадили на четыре года за въезд в ограждение на Пушкинской площади
- Лавров: Брюссель злоупотребляет отношениями с Баку и Ереваном
- В работе Яндекс Музыки произошел сбой
- Советник Пушилина заявил, что Артемовск потерян для Украины
- Столтенберг оценил перспективы членства Украины в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru