Минобороны заявило о попытке ВСУ нанести удар по Кубани и Адыгее

В сообщении говорится, что инцидент произошёл ночью 28 февраля, дроны были подавлены подразделениями радиоэлектронной борьбы Вооружённых сил РФ, в результате чего «потеряли управления и отклонились от траектории».

«Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанёс вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры», - добавили в военном ведомстве.

Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что в посёлке Новом Гиагинского района произошло падение неустановленного летательного аппарата, сообщает RT.