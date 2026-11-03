Россиянам объяснили, чем досмотр автомобиля отличается от осмотра
Осмотр и досмотр автомобиля - это совершенно разные процедуры с точки зрения закона и прав водителя. Об этом «Газете.Ru» заявил автоюрист Лев Воропаев.
Он пояснил, что в рамках осмотра автоинспектор визуально изучает транспортное средство, без составления процессуальных документов. При этом у него нет права проникать в салон или бардачок без разрешения владельца. Данная процедура направлена на выявление внешних недостатков машины, требующих более глубокой проверки или иной квалификации.
«Досмотр - это мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении. Она четко прописана в КоАП», - подчеркнул Воропаев.
Юрист указал, что для досмотра необходимы законные основания, составление протокола, участие двух понятых или проведение видеозаписи. У инспектора есть право проверять содержимое автомобиля, при наличие подозрений на то, что в машине перевозятся наркотические вещества, опасные грузы или оружие. При этом все процессуальных процедуры должны быть соблюдены.
Ранее независимый автомобильный эксперт Дмитрий Попов заявил, что после покупки машины следует поставить её на эвакуатор и таким образом доставить к месту регистрации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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