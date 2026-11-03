Будет шантаж? В России предложили делать аборт только с согласия мужа
Спрашивать разрешения на аборт у бывшего мужа странно, даже если ребенок от него, заявил НСН Павел Пожигайло.
Если супруга пришла делать аборт, врач должен звонить мужу и уточнять этот момент, рассказал НСН зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.
Главный уральский педиатр призвала запретить аборты без согласия мужчин. По мнению Ольги Ковтун, беременная женщина должна согласовывать решение с мужем или даже бывшим супругом. А мужчина обязан не просто уговорить оставить ребёнка, но и взять за него обязательства. Она считает, что такая мера поможет сохранить ребёнка и семью и «несет гуманистический смысл». А женщины, которые прервали беременность (по «чужому совету» или потому что «эмоционально не готовы»), потом об этом жалеют, передает «4 канал». Пожигайло поддержал идею лишь частично.
«Идея в целом полезная, потому что она реально число абортов сократит, особенно если речь про замужние пары. У меня были встречи с главными врачами роддомов. Они рассказывали, что жена делает аборт, а потом муж с битой прибегает, грубо говоря, потому что женщины часто делают тайно. Конечно, согласие мужа нужно. Возникает проблема, если женщина забеременела не от мужа, но это все частности. Если отец имеет отношение к зачатию ребенка, он на 50% имеет право участвовать в его судьбе. Пусть у женщины будет опора, муж может отговорить», — отметил он.
При этом он подчеркнул, что спрашивать разрешения у бывшего мужа странно, даже если ребенок от него.
«Вот с бывшими мужьями я не очень понимаю. Если она забеременела не от него, он какое имеет отношение к решению вопроса? Вопрос надо решать с тем мужчиной, от кого ребенок. Поэтому я думаю, что такая процедура должна однозначно работать для замужних пар. Если женщина делает аборт, врач имеет право позвонить мужу и спросить его мнение. Не надо этого бояться, это сократит число абортов довольно значительно в рамках семьи. Если женщина одинокая, то у кого спрашивать? Это вряд ли будет работать. Если мужчина, от которого она забеременела, принимает и все понимает, то он на ней женится, а если это случайные связи, то в этой ситуации ничего не сделаешь. Если развод уже состоялся, 90% супругов остаются не в хороших отношениях. Если отношения хорошие, они сами примут решение. А если супруги в плохих отношениях, то бывший муж может это использовать как шантаж», — добавил он.
Ранее председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая рассказала НСН о том, что, если женщина решила рожать в позднем возрасте, для врачей это юридическое решение, а за любую ошибку могут быть законные последствия.
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