«Еда – это базовая потребность человека, гормон радости связан с едой. Все, что связано с закрытием наших базовых потребностей, приносит удовольствие, и мы хотим это разделять с людьми. Если человек одинок, он хочет свой красивый и вкусный прием пищи с кем-то разделить, поэтому может снимать такой контент. Почему другому человеку нравится это смотреть? Тоже с позиции потребности быть социальным и включенным в группу, что здесь пересекается с базовой потребностью еды. Есть и еще один аспект, люди любят контент АСМР (автономная сенсорная меридиональная реакция, прим. НСН). Кому-то нравится, как лопается что-то, вода журчит, сам по себе низкочастотный и ритмичный звук успокаивает нервную систему. Кому-то нравится жевание, хруст, что и есть в таких видео. Если человек начинает избегать настоящего общества, тогда это уже тревожный звоночек. Нужно будет разбираться, почему там комфортнее, чем в настоящей жизни», - рассказала она.

Со своей стороны, директор Московской школы практической психологии Московского института психоанализа Гули Базарова считает этот тренд все-таки модой и временным.

«Был тренд, как девочки показывают распаковку, потом, как они красятся, это просто очередной тренд. И это просто очередная ловушка внимания от блогеров, а люди смотрят и любят все новое. Конечно, это быстро надоест, зрители переключатся на что-то другое. Это просто мода», - сказала она НСН.

Увлечение быстрыми перекусами в различных закусочных и уличных кафе, где подают гамбургеры, картошку фри и коктейли, а также поедание чипсов, сухариков и снеков на ходу неизбежно отразится на здоровье. О такой опасности напомнила в беседе с НСН диетолог, терапевт Анна Белоусова.

