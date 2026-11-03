Еда на камеру: Психологи объяснили, почему мукбанг успокаивает нервы
Анастасия Муза заявила НСН, что просмотр трансляций приема пищи закрывает сразу несколько потребностей, но это не должно заменять реальную жизнь.
Низкочастотный и ритмичный звук успокаивает нервную систему, а еда сама по себе связана с гормоном радости, поэтому тренд на трансляции поглощения еды задержался в российском обществе, заявила НСН нейропсихолог Анастасия Муза.
Забавой одиноких людей считают мукбанг — трансляцию обильного поглощения еды. Миллионы людей смотрят видео, на которых блогер ест и параллельно ведет разговоры на бытовые темы. Иногда этот жанр называют «гастрономическим вуайеризмом», пишут «Известия». Мукбанг пришел к нам из Южной Кореи и связан с определенными социальными тенденциями, в частности — с проблемой одиночества, говорят эксперты. Муза объяснила, почему этот вид контента стал таким массовым.
«Еда – это базовая потребность человека, гормон радости связан с едой. Все, что связано с закрытием наших базовых потребностей, приносит удовольствие, и мы хотим это разделять с людьми. Если человек одинок, он хочет свой красивый и вкусный прием пищи с кем-то разделить, поэтому может снимать такой контент. Почему другому человеку нравится это смотреть? Тоже с позиции потребности быть социальным и включенным в группу, что здесь пересекается с базовой потребностью еды. Есть и еще один аспект, люди любят контент АСМР (автономная сенсорная меридиональная реакция, прим. НСН). Кому-то нравится, как лопается что-то, вода журчит, сам по себе низкочастотный и ритмичный звук успокаивает нервную систему. Кому-то нравится жевание, хруст, что и есть в таких видео. Если человек начинает избегать настоящего общества, тогда это уже тревожный звоночек. Нужно будет разбираться, почему там комфортнее, чем в настоящей жизни», - рассказала она.
Со своей стороны, директор Московской школы практической психологии Московского института психоанализа Гули Базарова считает этот тренд все-таки модой и временным.
«Был тренд, как девочки показывают распаковку, потом, как они красятся, это просто очередной тренд. И это просто очередная ловушка внимания от блогеров, а люди смотрят и любят все новое. Конечно, это быстро надоест, зрители переключатся на что-то другое. Это просто мода», - сказала она НСН.
Увлечение быстрыми перекусами в различных закусочных и уличных кафе, где подают гамбургеры, картошку фри и коктейли, а также поедание чипсов, сухариков и снеков на ходу неизбежно отразится на здоровье. О такой опасности напомнила в беседе с НСН диетолог, терапевт Анна Белоусова.
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