Проведение артистами масштабных шоу в «Лужниках» и на других больших стадионах выливается в огромную затратную часть, поэтому выгоднее провести серию концертов в дворцах спорта, подтвердили в интервью НСН промоутер Владимир Зубицкий и глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.

Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков ранее заявил НСН, что звезды зарабатывают концертами на 5-10-тысячных площадках, а стадионный концерт - всегда риск, поскольку без аншлага можно уйти «в ноль или минус». Зубицкий объяснил этот, казалось бы, парадокс.