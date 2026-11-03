Минус 200 миллионов: Почему концерты в «Лужниках» бьют по карманам звезд
Минимальная затратная часть на стадионный концерт составляет 170-200 млн рублей, «выход в ноль» обеспечивает продажа 70% билетов, сказал в эфире НСН Владимир Зубицкий, а Евгений Финкельштейн раскрыл стоимость аренды «Лужников».
Проведение артистами масштабных шоу в «Лужниках» и на других больших стадионах выливается в огромную затратную часть, поэтому выгоднее провести серию концертов в дворцах спорта, подтвердили в интервью НСН промоутер Владимир Зубицкий и глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков ранее заявил НСН, что звезды зарабатывают концертами на 5-10-тысячных площадках, а стадионный концерт - всегда риск, поскольку без аншлага можно уйти «в ноль или минус». Зубицкий объяснил этот, казалось бы, парадокс.
«Стадионный концерт у большой части наших артистов - это очень затратная часть. Во-первых, огромное количество всякого оборудования, плюс к этому делается большая сцена со специальным дизайном и так далее. Затратная часть на стадионный концерт – минимум это 170–200 миллионов плюс-минус. Аренда стадиона стоит огромных денег, "Лужники" — это самая дорогая площадка в России. Там зарабатываются деньги, но небольшие. Если же ты дал десять концертов в дворцах спорта – это совершенно другие деньги. Жуков абсолютно прав, потому что, когда они поехали в тур или делают концерты в десятитысячных дворцах спорта, затратная часть небольшая. Все, что было на больших стадионах в Москве, никогда никуда не поедет, это разовая история, огромный перформанс. И подготовка к этому концерту идет большое количество времени, а с туром все просто - райдер и поехали зарабатывать деньги. Десять десятитысячников в туре с минимальным оборудованием, конечно, намного выгоднее, чем один большой концерт», - разъяснил Зубицкий.
Он также указал, что «выход в ноль» обеспечивает продажа не менее 70% билетов.
«Практически 80% от вала - это затратная часть. Никакого заработка, кроме продажи билетов, у артиста нет, спонсоров очень мало. Выходом в ноль на таких проектах считается продажа 70% билетов, это некое правило промоутера. А если столько зрителей не пришло, например, пошел дождь, всё на этом закончилось. И тут уже надо понимать, для кого ноль, а для кого минус. Артист может не заработать, а организатор может потерять деньги, смотря кто как работает», - отметил промоутер.
Со своей стороны, Евгений Финкельштейн рассказал, сколько стоит аренда «Лужников» и каковы другие затраты.
«Затратная часть безумная. Аренда "Лужников" стоит около 30 миллионов, но это плюс КРС (контрольно-распорядительная служба - прим. НСН) и все остальное, 10 миллионов на охрану. При этом затратная часть на 5-10-тысячный зал гораздо меньше, он не требует такого большого вложения в шоу и для заработка он является более интересным. Там не нужно строить сцену, она уже есть, не нужно оцеплять периметр. Заработок зависит от конкретной площадки, конкретного артиста и постановки. При этом не все артисты тратят деньги на огромные экраны, громадные сцены и так далее. Есть разные уровни артистов, которые могут выступать на стадионах. Например, Агутин не делает что-то глобальное - он просто поет и тоже собирает стадион. При этом сейчас идет конкуренция между артистами, кто лучше сделает шоу. Свободных дат на лето уже нет», - подчеркнул он.
Вместе с тем Финкельштейн объяснил, что 70 тысяч проданных билетов в «Лужниках» со средней стоимостью 5 тысяч рублей вовсе не говорят, что за них заплатили 350 млн рублей.
«350 миллионов – это очень оптимистично посчитано, эти билеты еще нужно продать, есть куча бесплатных билетов», - заключил собеседник НСН.
Певица Zivert (Юлия Зиверт) ранее рассказала, что стоимость ее стадионного шоу «Где-то в ретро» в Москве и Санкт-Петербурге составила 180 и 174 млн рублей. При этом, по утверждению артистки, такие затраты не окупаются, и «стадионники» уводят ее в минус, напоминает «Радиоточка НСН».
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