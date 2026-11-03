Экс-генпрокурор РФ ответил на предложение юриста о «кровной мести» цитатой Ленина
Предложение зафиксировать «кровную месть» в Уголовном кодексе РФ чуждо уголовной политике, проводимой государством, заявил Валентин Степанков.
Существующее уголовное законодательство в России позволяет судье оценить все обстоятельства совершенного преступления, в том числе смягчающие вину. Вносить в него отдельно «кровную месть» нет никакой нужды, сказал НСН экс-генпрокурор России Валентин Степанков.
Доктор юридических наук и профессор Дагестанского государственного университета Дурея Зиядова предложила квалифицировать убийство по мотиву “кровной мести” как убийство без отягчающих признаков. На организованном МГУ онлайн-семинаре Зиядова заявила, что “кровная месть” – это способ восстановить справедливость. По мнению профессора, это инструмент защиты чести и достоинства, где присутствует «коррупционное начало во многих структурах государственной власти». Информацию о состоявшемся семинаре опубликовал сам вуз. По словам Валентина Степанкова, слова Зиядовой – это не более чем частное мнение, и менять Уголовный кодекс, основываясь на нем, нет никакой необходимости.
«Недаром существует такое бытовое поверье: два юриста – три мнения. Поэтому юристам, особенно ученым, которые далеки от практического применения уголовного права в повседневной жизни и самом уголовном процессе, свойственно высказывать идеи, которые, на первый взгляд, кажутся абсурдными. Я думаю, что юристы-практики к такому выводу точно бы не пришли. Такое суждение, конечно, могло появиться, но оно абсолютно чуждо той уголовной политике, которая проводится в нашем государстве. Так что ученый высказался, а законодатель, скорее всего, не воспримет это как вопрос, который требует законодательного регулирования. Это частное мнение. Уже действующий в стране уголовный закон позволяет судье исследовать и оценить все обстоятельства совершенного преступления: как отягчающие, так и смягчающие вину. Поэтому выделять именно такой принцип – я оснований не вижу», – отметил бывший генеральный прокурор РФ.
Собеседник НСН напомнил, что при вынесении приговора оценивает ситуацию, когда потерпевший мог сам спровоцировать обвиняемого своими действиями, которые «и сами по себе могут быть преступными».
«Поэтому если говорить о том, что нужно давать меньшее наказание за убийство из “кровной мести”, то законодатель должен внести это обстоятельство в перечень смягчающих. На что, я думаю, сегодня законодатель не пойдет. Тем более что у нас в обществе вообще присутствует мнение о том, что надо ужесточать наказание за целый ряд преступлений, среди которых и убийство, вплоть до смертной казни. Это, на мой взгляд, является другой крайностью в оценке противоправности этих действий», – сказал Степанков.
Рассуждая на тему того, что в Дагестане, где преподает профессор Зиядова, есть свои обычаи, и поэтому тема “кровной мести” в этом контексте для народов Кавказа в принципе обыденная, Степанков прибег к цитированию создателя первого в мире советского государства Владимира Ленина.
«Еще Ленин сформулировал этот принцип: "Законность не может быть калужская и казанская, а должна быть единая всероссийская"», – сказал эксперт.
Ранее глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев рассказал НСН, что в республике кровная месть уже давно не практикуется, а все традиции направлены на примирение враждующих сторон.
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