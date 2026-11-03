Существующее уголовное законодательство в России позволяет судье оценить все обстоятельства совершенного преступления, в том числе смягчающие вину. Вносить в него отдельно «кровную месть» нет никакой нужды, сказал НСН экс-генпрокурор России Валентин Степанков.

Доктор юридических наук и профессор Дагестанского государственного университета Дурея Зиядова предложила квалифицировать убийство по мотиву “кровной мести” как убийство без отягчающих признаков. На организованном МГУ онлайн-семинаре Зиядова заявила, что “кровная месть” – это способ восстановить справедливость. По мнению профессора, это инструмент защиты чести и достоинства, где присутствует «коррупционное начало во многих структурах государственной власти». Информацию о состоявшемся семинаре опубликовал сам вуз. По словам Валентина Степанкова, слова Зиядовой – это не более чем частное мнение, и менять Уголовный кодекс, основываясь на нем, нет никакой необходимости.