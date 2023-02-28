«Все кончено»: в Британии заявили о победе России после слов Зеленского об Артемовске

Киев бросает в Бахмут новое «пушечное мясо» и не заботится о сохранении личного состава ВСУ, считает один из комментаторов. По его мнению, Украине следует вывести войска из Артемовска.

«Все кончено», - констатировал он.

Другой пользователь заявил, что поражение Украины - лишь дело времени. Однако США и их союзники намерены затягивать конфликт и воевать до последнего солдата ВСУ, полагает читатель издания.

Вооруженные силы России держат под огневым контролем практически все дороги в Артемовск, заявил в эфире «Первого канала» врио главы Донецкой республики Денис Пушилин. Он отметил, что Киев продолжает перебрасывать резервы в город, пишет НСН.

