«Все кончено»: в Британии заявили о победе России после слов Зеленского об Артемовске

Британцы прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского об осложнении ситуации под Артемовском (Бахмут). Пользователи оставили комментарии к соответствующей публикации в издании Daily Mail.

В Киеве признали тяжелое положение ВСУ на линии фронта

Киев бросает в Бахмут новое «пушечное мясо» и не заботится о сохранении личного состава ВСУ, считает один из комментаторов. По его мнению, Украине следует вывести войска из Артемовска.

«Все кончено», - констатировал он.

Другой пользователь заявил, что поражение Украины - лишь дело времени. Однако США и их союзники намерены затягивать конфликт и воевать до последнего солдата ВСУ, полагает читатель издания.

Вооруженные силы России держат под огневым контролем практически все дороги в Артемовск, заявил в эфире «Первого канала» врио главы Донецкой республики Денис Пушилин. Он отметил, что Киев продолжает перебрасывать резервы в город, пишет НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир ЗеленскийУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры