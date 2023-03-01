«За неделю целый батальон»: украинские военные рассказали о потерях ВСУ в Артемовске

Кадры обращения солдат ВСУ опубликовали украинские СМИ. Видео снимает военнослужащий с позывным «Мадьяр».

Военные отметили, что власти страны придают Артемовску сакральный смысл. При этом ВСУ теряют в городе по одной или даже роты в день, сказано в обращении.

«За неделю целый батальон!» - описали ситуацию военные.

Они призвали Киев вывести силы из города и выровнять линию фронта.

Наиболее опытные подразделения ВСУ потеряли в Артемовске около 70% личного состава, заявил ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. По его словам, Киев вывел формирование на доукомплектование, передает НСН.

