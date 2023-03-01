«За неделю целый батальон»: украинские военные рассказали о потерях ВСУ в Артемовске
Воюющий в Артемовске (Бахмут) боец ВСУ заявил о тяжелом положении украинских подразделений. Видеозапись появилась в Сети.
Кадры обращения солдат ВСУ опубликовали украинские СМИ. Видео снимает военнослужащий с позывным «Мадьяр».
Военные отметили, что власти страны придают Артемовску сакральный смысл. При этом ВСУ теряют в городе по одной или даже роты в день, сказано в обращении.
«За неделю целый батальон!» - описали ситуацию военные.
Они призвали Киев вывести силы из города и выровнять линию фронта.
Наиболее опытные подразделения ВСУ потеряли в Артемовске около 70% личного состава, заявил ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. По его словам, Киев вывел формирование на доукомплектование, передает НСН.
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