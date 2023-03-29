«Оголтелые обвинения!»: США вновь требуют создать трибунал против России из-за «агрессии»

«Оголтелые и голословные обвинения в якобы агрессии, преступлениях против человечности и иных нарушениях - ни что иное, как элемент русофобской кампании, организованной Вашингтоном в рамках развязанной гибридной войны», - отметили в посольстве.

Подобные заявления на Западе звучат давно. Еще в ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создаст спецтрибунал, который проведет расследование действий России в ходе конфликта на Украине.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил в январе, что ЕС не достиг согласия по данному вопросу. Тогда в январе Украина начала готовить резолюцию ООН по спецтрибуналу против России. В то же время отмечалось, что главным приоритетом на Украине считают обсуждение резолюции о мирной инициативы.

Среди стран, которая активно поддерживала Киев в этом вопросе, оказалась также Британия. Сообщалось, что Великобритания хочет играть ведущую роль в этой группе «партнеров» и планирует предложить идеи, как обеспечить «уголовную ответственность России».

Также МИД Франции сообщил о работе по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. В ведомстве говорят, что проводят ее совместно с «европейскими и украинскими партнерами».

Россия должна инициировать создание своего международного трибунала по расследованию преступлений украинского режима и тех, кто ему помогает, заявил в связи с этим первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН.

«Возможно, России нужно инициировать свой международный трибунал, например, с участием Китая и Индии. Мы на протяжении восьми лет об этом говорили и предупреждали, когда происходил госпереворот на Украине…Первые человеческие жертвы произошли вопреки бездействию этих стран (Франции, Германии и Польши – ред. НСН), а сегодня они поднимают вопрос о трибунале», - сказал Чепа.