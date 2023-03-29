«Оголтелые обвинения!»: США вновь требуют создать трибунал против России из-за «агрессии»
В США заявили, что структура может располагаться на территории государств ЕС. Активно участвовать в этом деле хотят Британия и Франция. Российская сторона отрицает обвинения Запада.
На Украине вновь говорят о создании спецтрибунал против России. Накануне эту идею поддержали в США. Так, представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил, что основой трибунала должна стать юридическая система Украины. Также необходимо учитывать элементы международного права.
Представитель Госдепа указал на важность поддержки трибунала со стороны союзников США и других стран. Структура может располагаться на территории государств ЕС, уточнил чиновник.
«США поддерживают создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в форме интернационализированного суда, основанного на украинской судебной системе с международными элементами», - отметил он.
Высказывания властей США о поддержке спецтрибунала против России являются откровенной профанацией и не имеют отношения к правосудию, заявило посольство РФ в Вашингтоне.
«Оголтелые и голословные обвинения в якобы агрессии, преступлениях против человечности и иных нарушениях - ни что иное, как элемент русофобской кампании, организованной Вашингтоном в рамках развязанной гибридной войны», - отметили в посольстве.
Подобные заявления на Западе звучат давно. Еще в ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создаст спецтрибунал, который проведет расследование действий России в ходе конфликта на Украине.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил в январе, что ЕС не достиг согласия по данному вопросу. Тогда в январе Украина начала готовить резолюцию ООН по спецтрибуналу против России. В то же время отмечалось, что главным приоритетом на Украине считают обсуждение резолюции о мирной инициативы.
Среди стран, которая активно поддерживала Киев в этом вопросе, оказалась также Британия. Сообщалось, что Великобритания хочет играть ведущую роль в этой группе «партнеров» и планирует предложить идеи, как обеспечить «уголовную ответственность России».
Также МИД Франции сообщил о работе по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. В ведомстве говорят, что проводят ее совместно с «европейскими и украинскими партнерами».
Россия должна инициировать создание своего международного трибунала по расследованию преступлений украинского режима и тех, кто ему помогает, заявил в связи с этим первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН.
«Возможно, России нужно инициировать свой международный трибунал, например, с участием Китая и Индии. Мы на протяжении восьми лет об этом говорили и предупреждали, когда происходил госпереворот на Украине…Первые человеческие жертвы произошли вопреки бездействию этих стран (Франции, Германии и Польши – ред. НСН), а сегодня они поднимают вопрос о трибунале», - сказал Чепа.
При этом зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил НСН, что с тех пор, как ДНР и ЛНР вошли в состав России, необходимость в противоукраинском международном трибунале отпала.
«Пока ЛНР, ДНР и Россия были самостоятельными государствами, каждое из них имело претензии к военным преступникам, виновным в разрушениях, в увечьях и гибели бойцов. Тогда международный трибунал был нужен, поскольку у каждого из этих государств была своя судебная система. Сейчас ДНР и ЛНР вошли в состав России, у нас единая судебная система. Мы что, не доверяем нашему суду, нашему Уголовному кодексу? Зачем нужен какой-то международный орган? Есть территория России, есть граждане России и есть коллективный Запад. Для чего привлекать какую-нибудь Индонезию? Никакой дополнительный внешний авторитет не нужен», — говорил сенатор.
При этом бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе говорил НСН, что Генеральная Ассамблея ООН, так или иначе, резолюцию о создании специального трибунала против России, так как США обладают большинством голосов.
«Я опасаюсь, что резолюция будет одобрена на Генассамблее, поскольку у американцев есть большинство голосов. Все, что делает Украина, она делает с подачи американцев, англичан, еще кого-то, это по накатанному пути. Если Россия внесет аналогичное предложение по поводу привлечения украинских властей к ответственности, такая резолюция не пройдет. Там работает сейчас то, что работало в период разгара холодной войны - американская машина голосов», - объяснил он.
При этом Генеральная Ассамблея принимает десятки резолюций, которые в реальности ничего не меняют, подчеркнул Орджоникидзе.
Так, в ноябре Европейский парламент принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма» из-за военной операции на Украине. В резолюции действия России характеризуются как «акты террора против украинского населения». Бывший уполномоченный МИД по верховенству права, сенатор Константин Долгов в разговоре с НСН назвал это решение бредом.
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