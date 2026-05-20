От Шанхая до Харбина: Как Китай очаровал российских туристов
Российские туристы распробовали Китай, он их очаровал, поэтому россияне возвращаются туда снова и снова, сказал НСН Артур Мурадян.
У российских туристов существенно вырос спрос на экскурсионных туризм в Китай, россияне стали чаще посещать такие города, как Пекин, Шанхай и Харбин, рассказал НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Президенты России и Китая договорились продолжить практику взаимного безвизового режима. В МИД КНР сообщили, что для россиян он будет действовать до 31 декабря 2027 года. Мурадян отметил, что российские туристы возвращаются в Китай снова и снова, потому что эта страна их очаровала.
«До введения безвизового режима основным направлением в Китае для российских туристов был Хайнань. Это классический пляжный туризм. Он по прежнему сохраняет одну из лидирующих ролей — по итогам зимнего сезона мы прогнозируем порядка 600-700 тысяч посещений пляжного курорта. Мы видим, что существенно вырос спрос на городской туризм, экскурсионный, связанный с теми или иными явлениями туризм, например, с цветением сакуры, также есть период красного клена. Все это совмещается с хайтек-туризмом — это Пекин и Шанхай. Также посещают столицу пивоварения Харбин. Россияне распробовали Китай, он их очаровал. Россияне туда возвращаются снова и снова. Это значимый показатель. Во много Китай становится конкурентом Стамбула. При этом период нахождения в Китае в разы дешевле, чем у нас на родине, например. Еда и напитки существенно дешевле. В совокупности все эти факторы с доступностью перевозок делают это направление легким для принятия решений и спонтанных поездок», — сказал собеседник НСН.
Министерство экономического развития объявило о планах нарастить количество авиарейсов между Россией и Китаем. По словам главы ведомства Максима Решетникова, сейчас еженедельно выполняется порядка 250 перелётов — в ближайшее время их число будет увеличиваться. Решетников подчеркнул, что продление безвизового режима послужит дополнительным стимулом для укрепления туристических связей между странами, а также поспособствует созданию новых рабочих мест и росту несырьевого экспорта услуг.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов объяснил НСН, какие страны заменили россиянам Европу.
