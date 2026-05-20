Эксперты назвали способы сэкономить на авиабилетах в сезон отпусков

Ближе к сезону отпусков цены на авиабилеты традиционно растут, однако существуют способы снизить расходы на перелёты. Об этом сообщает ОТР, собравшее лайфхаки для экономных путешественников.

Авиаперевозчики периодически проводят распродажи: например, одна из российских компаний-лоукостеров предложила 15-процентную скидку на тарифы «Выгодный» и «Максимум» по промокоду. Акция распространяется на любые рейсы компании и действует до 23:59 21 мая.

Некоторые авиакомпании предоставляют круглогодичные льготы ветеранам, участникам боевых действий и другим категориям граждан. Узнать о таких предложениях можно по горячей линии перевозчика.

Билеты на ночные или ранние утренние рейсы часто обходятся дешевле, однако специалисты советуют сравнивать разницу в цене, чтобы скидка оправдывала неудобства. Также на стоимость влияет день недели: в понедельник, вторник и среду перелёты обычно дешевле, чем в выходные.

Пассажирам рекомендуют рассматривать тарифы без багажа, которые стоят меньше. Иногда выгоднее выбрать авиакомпанию с более щедрыми нормами ручной клади, чем оплачивать дополнительное место в багажном отсеке.

