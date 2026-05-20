Эксперты назвали способы сэкономить на авиабилетах в сезон отпусков
Ближе к сезону отпусков цены на авиабилеты традиционно растут, однако существуют способы снизить расходы на перелёты. Об этом сообщает ОТР, собравшее лайфхаки для экономных путешественников.
Авиаперевозчики периодически проводят распродажи: например, одна из российских компаний-лоукостеров предложила 15-процентную скидку на тарифы «Выгодный» и «Максимум» по промокоду. Акция распространяется на любые рейсы компании и действует до 23:59 21 мая.
Некоторые авиакомпании предоставляют круглогодичные льготы ветеранам, участникам боевых действий и другим категориям граждан. Узнать о таких предложениях можно по горячей линии перевозчика.
Билеты на ночные или ранние утренние рейсы часто обходятся дешевле, однако специалисты советуют сравнивать разницу в цене, чтобы скидка оправдывала неудобства. Также на стоимость влияет день недели: в понедельник, вторник и среду перелёты обычно дешевле, чем в выходные.
Пассажирам рекомендуют рассматривать тарифы без багажа, которые стоят меньше. Иногда выгоднее выбрать авиакомпанию с более щедрыми нормами ручной клади, чем оплачивать дополнительное место в багажном отсеке.
Ранее в эфире НСН гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачёв рассказал, как получить компенсацию за уход самолета на запасной аэродром
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Эксперты назвали способы сэкономить на авиабилетах в сезон отпусков
- Продление безвизового режима с Китаем взвинтит турпоток на 150%
- «Не навредить русским людям»: Лавров рассказал о решении задач СВО
- От Шанхая до Харбина: Как Китай очаровал российских туристов
- Депутат Госдумы назвал цель ударов ВСУ по промышленным объектам
- В России назвали ключевую выгоду от нового пакета соглашений с Китаем
- СМИ: США обвинили Рауля Кастро в заговоре с целью убийства американцев
- Конфликт интересов? Почему психологи намеренно саботируют выздоровление клиентов
- Эколог заверил, что разлив нефтепродуктов не сорвет сезон в Анапе и Туапсе
- Трамп объяснил провал США с созданием собственного ледокола