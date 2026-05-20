В России назвали ключевую выгоду от нового пакета соглашений с Китаем

Россия и Китай в ходе визита в Пекин президента Владимира Путина подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, подчеркнул председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов в беседе с «Лентой.ру».

Гаврилов отметил, что основной практический выигрыш для российской экономики состоит в закреплении торгового канала. Его объём в 2025 году достиг почти 240 миллиардов долларов, при этом расчёты практически полностью переведены на рубли и юани, что выводит их за рамки западной финансовой инфраструктуры.

Стержнем взаимодействия остаётся энергетика, подчеркнул депутат. «Росатом» ведёт строительство седьмого и восьмого энергоблоков АЭС «Тяньвань», что обеспечивает многолетнюю загрузку российской атомной сферы. Также подтверждены договорённости по новому перспективному проекту в энергетической сфере.

Гаврилов добавил, что подписано значимое для РЖД соглашение о совместном строительстве второго пути колеи 1435 миллиметров на участке от Забайкальска до Маньчжурии. К 2030 году это добавит до 11 миллионов тонн пропускной способности и порядка 50 пар грузовых поездов в сутки на крупнейшем погранпереходе двух стран.

Между тем Чрезвычайный и полномочный посланник I класса Константин Долгов в беседе с НСН отметил, что американцы не рады подчеркнуто успешной встрече президента России и главы КНР.

ФОТО: РИА Новости / Кристина Соловьева
