Продление безвизового режима с Китаем взвинтит турпоток на 150%
Китай вошел в топ-3 популярных направлений у российских туристов, сказал НСН Артур Мурадян.
Турпоток из Росси в Китай может вырасти на 100-150% после продления безвизового режима между странами до конца 2027 года, сказал в эфире НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Президенты России и Китая договорились продолжить практику взаимного безвизового режима. В МИД КНР сообщили, что для россиян он будет действовать до 31 декабря 2027 года. Мурадян отметил, что Китай вошел в топ-3 популярных направлений у российских туристов.
«Мы входим в первый полноценный год, когда у нас действует безвизовый режим. По итогам первого квартала уже зафиксировали рост более 60%. Надо понимать, что сезон Китая как таковой не имеет начала и конца — это круглогодичное направление как для пляжного, так и для экскурсионного туризма. Мы оцениваем объем туристов очень амбициозно. Турпоток может вырасти на 100-150%. Следует учитывать, что эту статистику искажают наши приграничные с Китаем регионы, жители которых могут теперь хоть несколько раз в день пересекать границу. Реальных туристов там, конечно, не 2,5 миллиона, как показывают данные пограничной статистики. Их меньше. При этом Китай уверенно вошел в топ-3 направлений. Есть все предпосылки к тому, что он сохранит такой статус и в 2026 году», — сказал собеседник НСН.
По его словам, китайские туристы остаются лидерами по въездному турпотоку.
«По данным пограничной статистики, порядка 2,2 миллиона китайских граждан посетили России. Сильно искажает эту статистику пересечение гражданами границы в приграничных регионах. Тем не менее, китайские туристы остаются абсолютными лидерами по въездному турпотоку. И останутся ими в 2026 году», — добавил Мурадян.
Министерство экономического развития объявило о планах нарастить количество авиарейсов между Россией и Китаем. По словам главы ведомства Максима Решетникова, сейчас еженедельно выполняется порядка 250 перелётов — в ближайшее время их число будет увеличиваться. Решетников подчеркнул, что продление безвизового режима послужит дополнительным стимулом для укрепления туристических связей между странами, а также поспособствует созданию новых рабочих мест и росту несырьевого экспорта услуг.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал НСН, что в российском туризме наметился тренд на «ощущение первооткрывателя». В ходу нестандартные маршруты, знакомство с культурой местности, а вот классический формат «море-пляж-бассейн» уходит в прошлое.
