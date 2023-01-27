ЕС намерен создать специальную прокуратуру по Украине

Отмечается, что одной из причин такого решения стало отсутствие подвижек в создании международного трибунала по военным преступлениям. Этому мешают различные юридические тонкости.

Источники Bloomberg заявили, что попытки приступить к созданию специальной прокуратуры были одобрены государствами — членами Евросоюза. Сообщается, что сейчас идут переговоры с агентством Евросоюза по судебному сотрудничеству в уголовных делах. В состав нового органа могут быть включены прокуроры из Украины и других государств. Задачей спецпрокуратуры станет сбор доказательств о преступлениях.

Ранее Британия присоединилась к странам, которые выступают за создание «трибунала» против России из-за ситуации на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

