ЕС намерен создать специальную прокуратуру по Украине
Евросоюз планирует создать спецпрокуратуру для расследования военных преступлений в ходе российско-украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Отмечается, что одной из причин такого решения стало отсутствие подвижек в создании международного трибунала по военным преступлениям. Этому мешают различные юридические тонкости.
Источники Bloomberg заявили, что попытки приступить к созданию специальной прокуратуры были одобрены государствами — членами Евросоюза. Сообщается, что сейчас идут переговоры с агентством Евросоюза по судебному сотрудничеству в уголовных делах. В состав нового органа могут быть включены прокуроры из Украины и других государств. Задачей спецпрокуратуры станет сбор доказательств о преступлениях.
Ранее Британия присоединилась к странам, которые выступают за создание «трибунала» против России из-за ситуации на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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