В Кремле заявили о непризнании Международного уголовного суда

Российская сторона не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Такую позицию Москвы озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения информацию о рассмотрении в этом суде двух дел против РФ.

О том, что МУС планирует открыть дела против России ранее сообщила The New York Times. Издание, ссылаясь на осведомлённые источники, уточнило, что одно из них касается подозрений в «похищении детей на Украине и переправке их в РФ», а второе относится к «намеренными атаками» на гражданскую инфраструктуру республики.

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При этом The New York Times читает маловероятным проведение судебных заседаний по этим темам, поскольку суд в Гааге не может рассматривать дела заочно. Впрочем, как подчёркивает издание, судьи МУС имеют возможность выдать ордера на арест. Конкретны имена не называются.

Издание также сообщает, что расследованию предшествовала работа «специальных следственных групп», которые устанавливали обстоятельства ряда событий на Украине, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаГаагский СудПесков
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