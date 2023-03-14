В Кремле заявили о непризнании Международного уголовного суда

Российская сторона не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Такую позицию Москвы озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения информацию о рассмотрении в этом суде двух дел против РФ.

О том, что МУС планирует открыть дела против России ранее сообщила The New York Times. Издание, ссылаясь на осведомлённые источники, уточнило, что одно из них касается подозрений в «похищении детей на Украине и переправке их в РФ», а второе относится к «намеренными атаками» на гражданскую инфраструктуру республики.