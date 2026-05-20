Депутат Госдумы назвал цель ударов ВСУ по промышленным объектам

Вооружённые силы Украины (ВСУ) наносят удары по промышленным объектам России с целью нанесения ущерба стране. Об этом «Ленте.ру» сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Парламентарий привёл в пример атаки на Туапсе и нефтеперерабатывающий завод в Рязани, отметив, что такие действия причиняют серьёзный вред российской экономике.

«Это попытка продолжать войну», — подчеркнул Соболев, добавив, что Киев действует, пока европейские государства не подготовятся к собственному участию в конфликте.

Депутат указал, что поставки вооружения, боеприпасов и техники для ВСУ полностью обеспечиваются странами Запада. Он также обратил внимание на рост военных расходов европейских стран в два с половиной раза и их активную подготовку вооружённых сил.

Как отметил парламентарий, государства НАТО проводят учения, сценарии которых включают захват Калининградской области и Карелии. Он пояснил, что подобные манёвры становятся возможными из-за того, что основные силы российской армии задействованы в зоне проведения СВО на Украине.

Соболев подчеркнул, что против России ведётся полномасштабная война с использованием западного вооружения. Депутат добавил, что страны Запада одновременно реализуют политическое, экономическое, информационное и культурное противодействие Москве, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: t.me/vvgladkov
