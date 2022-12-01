Франция: началась работа по созданию спецтрибунала в отношении России

Власти Франции приступили к работе с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя французского МИД.

Боррель выступил за трибунал над россиянами

По его словам, Париж также поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях.

В октябре глава внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонна заявила, что власти не поддерживают идею создания специального трибунала для расследования действий России на Украине.

Ранее постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который заявил о «трибунале» над россиянами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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