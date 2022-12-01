Франция: началась работа по созданию спецтрибунала в отношении России

По его словам, Париж также поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях.

В октябре глава внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонна заявила, что власти не поддерживают идею создания специального трибунала для расследования действий России на Украине.

Ранее постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который заявил о «трибунале» над россиянами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

