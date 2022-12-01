Франция: началась работа по созданию спецтрибунала в отношении России
Власти Франции приступили к работе с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя французского МИД.
По его словам, Париж также поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях.
В октябре глава внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонна заявила, что власти не поддерживают идею создания специального трибунала для расследования действий России на Украине.
Ранее постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который заявил о «трибунале» над россиянами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 088 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 557 / сут.
- В Подмосковье локализованы очаги менингита на складе Ozon
- Франция: началась работа по созданию спецтрибунала в отношении России
- Байден заявил, что ревновал супругу к индейцам
- На улицах Сан-Франциско роботы будут убивать преступников
- Дочь Пеле назвала причину его экстренной госпитализации
- Родители инвалидов получат дополнительный выходной
- Цифровая маркировка пива в бутылках станет обязательной в 2023 году
- В первый день зимы в Москве ожидаются 20-градусные морозы
- В Астрахани в ДТП с пожарной машиной пострадали дети
- В США оценили потенциальное увеличение ядерного арсенала КНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru