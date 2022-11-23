Европарламент признал Россию – государством спонсором терроризма
Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, где Россия названа государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма, сообщает «Интерфакс».
За документ проголосовали 494 евродепутата, 58 против, 44 воздержались.
Резолюция содержит ряд обвинений в адрес России, причем не только связанных со специальной военной операцией на Украине, а также набор антироссийских мер, которые, по мнению депутатов, ЕС должен ввести.
Кроме того, Европарламент предлагает Еврокомиссии и государствам-членам ЕС ввести рестрикции против стран, пытающихся помочь России обойти введенные санкции.
Ранее ПАСЕ призвала Европу объявить Россию «террористическим режимом», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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