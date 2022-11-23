Европарламент признал Россию – государством спонсором терроризма

Резолюция содержит ряд обвинений в адрес России, причем не только связанных со специальной военной операцией на Украине, а также набор антироссийских мер, которые, по мнению депутатов, ЕС должен ввести.

Кроме того, Европарламент предлагает Еврокомиссии и государствам-членам ЕС ввести рестрикции против стран, пытающихся помочь России обойти введенные санкции.

Ранее ПАСЕ призвала Европу объявить Россию «террористическим режимом», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

