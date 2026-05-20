«Не навредить русским людям»: Лавров рассказал о решении задач СВО
Россия в ходе специальной военной операции старается не причинять чрезмерного ущерба территориям, где проживают русские люди. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.
Министр пояснил, что Москва последовательно решает задачи спецоперации, однако сознательно ограничивает применение некоторых видов вооружений.
«Потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут по большому счету наши люди, которых пытаются подавить нацисты», – цитируют Лаврова РИА Новости. Он добавил, что с начала 2026 года освобождено около 80 населённых пунктов, в том числе 35 в марте и апреле.
Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Россия не может допустить возникновения угроз со стороны Украины. Он отметил, что ключевая задача состоит в предотвращении милитаризации и нацификации соседнего государства, а также в недопущении использования его территории для атак на Российскую Федерацию.
«Процесс идёт», — резюмировал министр, комментируя ход специальной военной операции.
Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев назвал цель ударов ВСУ по промышленным объектам в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
