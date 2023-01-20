Британия присоединилась к странам, требующим трибунала против России

Британия присоединилась к странам, которые выступают за создание «трибунала» против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается в заявлении МИД страны.

Уточняется, что Великобритания при этом хочет играть ведущую роль в этой группе «партнеров» и планирует предложить идеи, как обеспечить «уголовную ответственность России».

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН заявил, что Россия должна инициировать создание своего международного трибунала по расследованию преступлений украинского режима и тех, кто ему помогает.