Британия присоединилась к странам, требующим трибунала против России

Британия присоединилась к странам, которые выступают за создание «трибунала» против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается в заявлении МИД страны.

Уточняется, что Великобритания при этом хочет играть ведущую роль в этой группе «партнеров» и планирует предложить идеи, как обеспечить «уголовную ответственность России».

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН заявил, что Россия должна инициировать создание своего международного трибунала по расследованию преступлений украинского режима и тех, кто ему помогает.

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При этом зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отметил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что у ДНР, ЛНР и России единая судебная система, никакой внешний авторитет для суда над украинскими военными преступниками не нужен.

13 января первый замглавы украинского МИД Эмине Джапарова сообщила, что Украина вынесет на обсуждение проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о создании специального трибунала против России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВеликобритания
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