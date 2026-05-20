СМИ: США обвинили Рауля Кастро в заговоре с целью убийства американцев

Соединённые Штаты выдвинули бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро обвинения в сговоре с целью убийства американских граждан. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам суда, Кастро инкриминируется один эпизод заговора с целью убийства граждан США, а также два эпизода, связанных с уничтожением воздушных судов.

В документах также указывается, что по данному делу обвиняются и другие лица. Подробности участия этих людей в предполагаемом сговоре в сообщении не раскрываются.

Ранее издание Politico сообщило, что администрация американского президента Дональда Трампа приступила к рассмотрению сценария военного вторжения на Кубу, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Олег Ласточкин
