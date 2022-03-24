«Одесса, Киев и Николаев»: Военный аналитик предрек штурм главных городов Украины

ВСУ практически разгромлены, спецоперация проходит так, как и ожидалось, заявил НСН военный аналитик. 

После освобождения Мариуполя и Харькова Россия направит свои силы на штурм Одессы, Киева и Николаева, однако в городах не будет тяжелых боев из-за отсутствия там боеспособных сил, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Минобороны РФ заявило, что к утру 24 марта российские вооруженные силы взяли под контроль Изюм в Харьковской области. Константин Сивков считает, что совсем скоро будут взяты крупнейшие города Украины.

«Сейчас необходимо высвободить силы от решений задач по освобождению Мариуполя и Харькова. После этого силы будут брошены на Одессу, Киев и Николаев. После освобождения Мариуполя начнутся действия по штурму этих городов. Но не думаю, что дело дойдет до тяжелых боев, потому что самые боеспособные силы уже остались в районе юго-востока Украины, их сейчас добивают. Будет намного проще», - сказал Сивков.

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По его словам, у Вооруженных сил Украины даже нет возможности восстановить свою военную технику, так как Россия наносит удары по соответствующим предприятиям. Сивков подчеркнул, что ВСУ практически разгромлена.

«Армия Украины считалась третьей по степени боеспособности и численности после США и Турции. Группировка ВСУ на юго-востоке Украины достигала 150 тысяч человек. Не следует думать, что все так просто. Но операция идет так, как и ожидалось. Россия наносит удары по складам с оружием и по предприятиям, которые восстанавливают это вооружение. Тем самым Россия лишает ВСУ возможности восстановить боеспособность техники. ВСУ фактически распадается», - резюмировал Сивков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, назвав ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию». Минобороны подчеркивает, что наносит удары по объектам военной инфраструктуры, а гражданской ничего не угрожает. По последним данным Минобороны РФ, в ходе спецоперации погибли 498 российских военных. Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечал, что абсолютно все города на Украине являются ключевыми для успеха спецоперации России, но сейчас необходимо взять Киев и Мариуполь, а также уничтожить харьковскую и донецкую группировки противника.

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ФОТО: РИА Новости
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