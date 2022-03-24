Российские военные взяли под контроль город Изюм под Харьковом

Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации по защите Донбасса Администрация Байдена готовит новые санкции против российских компаний СМИ: администрация мессенджера Telegram решила сотрудничать с Высшим избирательным судом Бразилии для борьбы с фейками Эксперт: климатические катаклизмы и нестабильный курс рубля привели к удорожанию кофе на полках российских магазинов