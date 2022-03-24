Российские военные взяли под контроль город Изюм под Харьковом
Вооруженные силы РФ взяли под контроль город Изюм в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.
Ранее в Минобороны рассказали о подвигах отдельной мотострелковой бригады под командованием подполковника Андрея Марушкина, пишет Ura.ru. Военные уничтожили более 150 националистов, несколько взводов реактивной батареи, пять бронированных разведывательно-дозорных машин и шесть бронетранспортеров противника.
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