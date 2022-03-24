Минобороны показало видео уничтожения экипажами Су-34 техники ВСУ
Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34.
На представленных ведомством кадрах можно увидеть взлет истребителей, нанесение ударов по военным грузовикам ВСУ, а также посадка одного из Су-34, отмечает RT.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные за сутки продвинулись еще на 2 километра в ходе спецоперации на Украине, напоминает «Свободная пресса».
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