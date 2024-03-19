«Одесса и Николаев»: США запросили переговоры после намеков Путина о «санитарной зоне»

До этого Путин поднимал этот вопрос в июне 2023 года на встрече с военкорами. Тогда он отмечал, что целью такой зоны будет невозможность Украины «достать нас».

ДО 500 КИЛОМЕТРОВ: ОДЕССА И НИКОЛАЕВ

Пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее пояснил слова Путина. Он отметил, что президент подразумевает, что на фоне атак дронами, обстрелов российской территории, социальных объектов, жилых домов будут приняты меры, чтобы эти территории обезопасить.

«Обезопасить их можно, только создав некий коридор, буферную зону, с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», - добавил он.

Военные эксперты и аналитики рассказали, как в сложившейся ситуации может выглядеть этот «некий коридор». Так, санитарная зона на Украине сегодня должна формироваться с учетом артиллерийских установок с дальностью поражения до 70 километров, сказал в интервью НСН бывший начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов.

«Все зависит от того, каким оружием будет обладать Украина. Если ей выдадут ракеты дальности до 300 километров, то зона будет слишком большая. Сейчас зона может формироваться с учетом артиллерии и реактивные войск, дальность до 70 километров», - отметил он.

Стаськов подчеркнул, что создать такую санитарную зону в теории не очень сложно, но на деле она будет иметь лишь относительный характер.