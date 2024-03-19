«Одесса и Николаев»: США запросили переговоры после намеков Путина о «санитарной зоне»
Военные аналитики уверены, что в санитарную зону на Украине для безопасности РФ должны войти Харьков, Одесса и Николаев.
В России вновь заговорили о создании санитарной зоны на Украине после участившихся обстрелов российских территорий. Действующий глава государства Владимир Путин накануне допустил такой вариант развития событий.
Путина спросили, считает ли он необходимым присоединить к России Харьковскую область, чтобы обеспечить безопасность Белгородской области, как ранее предлагал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава государства отметил, что «пока не готов говорить о том, что, как и когда РФ должна присоединить».
«Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент — тогда, когда посчитаем целесообразным, — создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму», - сказал он в ходе пресс-конференции в своем избирательном штабе.
До этого Путин поднимал этот вопрос в июне 2023 года на встрече с военкорами. Тогда он отмечал, что целью такой зоны будет невозможность Украины «достать нас».
ДО 500 КИЛОМЕТРОВ: ОДЕССА И НИКОЛАЕВ
Пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее пояснил слова Путина. Он отметил, что президент подразумевает, что на фоне атак дронами, обстрелов российской территории, социальных объектов, жилых домов будут приняты меры, чтобы эти территории обезопасить.
«Обезопасить их можно, только создав некий коридор, буферную зону, с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», - добавил он.
Военные эксперты и аналитики рассказали, как в сложившейся ситуации может выглядеть этот «некий коридор». Так, санитарная зона на Украине сегодня должна формироваться с учетом артиллерийских установок с дальностью поражения до 70 километров, сказал в интервью НСН бывший начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов.
«Все зависит от того, каким оружием будет обладать Украина. Если ей выдадут ракеты дальности до 300 километров, то зона будет слишком большая. Сейчас зона может формироваться с учетом артиллерии и реактивные войск, дальность до 70 километров», - отметил он.
Стаськов подчеркнул, что создать такую санитарную зону в теории не очень сложно, но на деле она будет иметь лишь относительный характер.
При создании «санитарной зоны» на Украине следует учитывать, что в зоне СВО действуют ракетные установки с дальностью поражения до 500 километров, добавил в беседе с НСН военный эксперт Алексей Подберезкин.
«Путин имеет в виду, что летом в зоне СВО возможно появление F-16 – истребительной авиации. Обнаружение этих самолетов на дальних подступах - задача санитарной зоны. Контроль сухопутными войсками позволит обезопасить ее. Так как сейчас действуют ракеты до 500 километров, можно говорить о том, что нужно расстояние до 500 километров», - сообщил он.
В этой связи в подобную зону может войти не только Харьков, но и Днепропетровск (Днепр), Одесса и Николаев, пояснил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
«Санитарная зона, которая обеспечит безопасность территории Российской Федерации – 400 километров. Это не только Харьков, но также Днепропетровск, Одесса, Николаев и многие другие населенные пункты. Важно, чтобы на этой территории не было бойцов ВСУ, их оружия, ракетных установок. Мы должны взять эту территорию под контроль, отодвинуть войска», - рассказал он.
Со своей стороны, советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что армии РФ придется отодвинуть ВСУ вглубь не менее чем на 250 километров.
По его словам, отсчет пойдет от границ новых регионов, это и будет санитарной зоной, о которой говорил глава государства Владимир Путин.
При этом есть еще один вариант развития событий: враг «добровольно оттягивает от российских границ войска» на 250 километров, добавил он.
ПЕРЕГОВОРЫ: ХОТЕЛКИ И МОРКОВКИ
Очевидно, что добровольное оттягивание войск или договоренности о создании санитарной зоны могут быть достигнуты только в ходе переговоров.
После прошедших в России выборов Вашингтон многозначительно предложил Москве и Пекину начать переговоры по контролю над вооружениями. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза.
«США желают вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас — без предварительных условий. Все, что вам следует сделать, — сказать "да" и сесть за стол переговоров в духе доброй воли», - неожиданно сообщила она.
В связи с этим председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил «Ленте.ру», что Вашингтону стоит использовать дипломатические каналы, чтобы призывать Россию и КНР к диалогу о контроле над вооружениями.
«Я бы посоветовал этому постпреду США при ООН использовать для подобного рода заявлений и предложений имеющиеся дипломатические каналы, потому что все это попахивает какой-то пропагандистской акцией», - насторожился он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сразу же заявил, что Москва к таким переговорам готова.
«Президент Владимир Путин ранее уже говорил о возможности в нынешних условиях переговоров с обсуждением всего комплекса тем безопасности», — сказал Песков.
До этого Путин неоднократно высказывался о переговорах с Украиной. Недавно он отмечал, что Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не «на хотелках после применения психотропных средств». По словам президента, переговоры должны быть основаны на тех реалиях, которые сложились «на земле».
Также президент подчеркнул, что переговоры – это не пауза для перевооружения Украины, а серьезный разговор с гарантиями безопасности РФ. Он вновь заявил, что Россия готова разрешить конфликт мирными средствами.
«Мы готовы, тем не менее, к серьезному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами», – сказал он.
Глава государства добавил, что Россия знает различные варианты, о которых идет речь, и знает «морковки, которые собираются показывать», чтобы убедить, что момент для переговорного процесса настал.
Ранее также сообщалось, что самую большую военную базу НАТО в Европе строят в Румынии. Объект будет создан в округе Констанца на основе существующей 57-й авиабазы им. Михаила Когэлничану. Независимый военный обозреватель Александр Алесин объяснил НСН, что в НАТО готовятся к весеннему удару России по Николаеву и Одессе, поэтому создают в Румынии «могучий кулак» в виде военных баз.
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