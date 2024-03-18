«Могучий кулак»: НАТО разместит военную базу в Румынии, ожидая удара РФ по Одессе
Александр Алесин заявил НСН, что в НАТО готовятся к весенним атакам России на юге Украины.
В НАТО готовятся к весеннему удару России по Николаеву и Одессе, поэтому создают в Румынии «могучий кулак» в виде военных баз, заявил НСН независимый военный обозреватель Александр Алесин.
Самую большую военную базу НАТО в Европе строят в Румынии. Объект будет создан в округе Констанца на основе существующей 57-й авиабазы им. Михаила Когэлничану.
«Главная цель НАТО – обеспечить контроль над Черным морем. Вместе с крупнейшей авиационной базой НАТО в Девеселу это будет такой могучий кулак, предназначение которого – противодействие России на южном направлении. В НАТО предполагают, что одним из главных направлений удара РФ все-таки будет южное, вдоль побережья Черного моря – Николаев, Одесса и дальше к Приднестровью. Они предполагают, что весной, когда высохнет чернозем, РФ нанесет несколько ударов, одним из которых будет удар по Одессе. Они хотят создать барьер, если Россия выйдет в Приднестровье», - объяснил Алесин.
При этом, по его словам, Румыния может вмешаться в ситуацию в случае эскалации, такой сценарий в НАТО также не исключают.
«Недавно состоялась встреча Владимира Путина с главой Гагаузии. Парламент Приднестровья фактически обратился к России за помощью, на это и отвечает НАТО. Владимир Путин говорил, что не только у Польши есть интерес к украинским территориям, но и Румынии. Если ситуация обострится, Румыния может вмешаться, НАТО создает базу, держа в голове такое развитие событий», - добавил собеседник НСН.
Ранее первая на Западных Балканах авиабаза НАТО начала функционировать на территории Албании. Объект запущен на военном аэродроме в городе Кучова поле реконструкции, передает «Радиоточка НСН».
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